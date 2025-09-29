მთავარი,სიახლეები

„რუსეთს სურს ნატოს სიმტკიცის გამოცდა. საჭიროა მკაფიო პასუხი“ – გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი

29.09.2025 •
„რუსეთს სურს ნატოს სიმტკიცის გამოცდა. საჭიროა მკაფიო პასუხი“ – გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსეთის ბოლოდროინდელი საჰაერო პროვოკაციები არის არა დამთხვევების სერია, არამედ საერთო სქემის ნაწილია, რომელიც მიზნად ისახავს საჰაერო სივრცის და, ზოგადად, ნატოს ქვეყნების მზადყოფნის შემოწმებას – განაცხადა 29 სექტემბერს, ვარშავაში „ვაიმარის სამკუთხედის“ ქვეყნებისა და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იოჰან ვადეფულმა.

ინფორმაციას „დოიჩე ველე“ ავრცელებს.

„რუსეთს სურს ჩვენი სიმტკიცის გამოცდა და შფოთვის დათესვა. ეს საშიშია და საჭიროა მკაფიო და ერთსულოვანი პასუხი“ – განაცხადა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. მისი თქმით, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი „ყოველთვის ფხიზლადაა, მზადაა მოქმედებისთვის და იცავს თავისი ტერიტორიის ყოველ სანტიმეტრს“.

ვადეფულმა მოკავშირეებს მოუწოდა დრონების საწინააღმდეგო ზომების შემუშავების, საფრთხეებზე უფრო სწრაფი რეაგირების და ალიანსის ფარგლებში უფრო მჭიდრო თანამშრომლობისკენ.

„ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ევროპის დასაცავად“, – განაცხადა მინისტრმა.

„დოიჩე ველე“ მიუთითებს, რომ ბოლო კვირების განმავლობაში ევროპაში გახშირდა ინციდენტები რუსული დრონებისა და ნატოს საჰაერო სივრცეში შეჭრილი თვითმფრინავების მონაწილეობით. ორი კვირის წინ, პოლონეთის საჰაერო სივრცეში რუსული დრონები შეიჭრა, რომელთაგან ზოგიერთი ალიანსის ძალებმა ჩამოაგდეს. მსგავსი ინციდენტები დაფიქსირდა რუმინეთში.

დანიასა და ნორვეგიაში ბოლო დღეებში არაერთხელ გავრცელდა ინფორმაცია აეროპორტებისა და სამხედრო ინფრასტრუქტურის თავზე დრონების ფრენების შესახებ.

ასევე, ესტონეთმა რუსული გამანადგურებლების მიერ მისი საჰაერო სივრცის დარღვევის შესახებ განაცხადა.

ჩრდილოატლანტიკურმა ალიანსმა ეს ქმედებები მოსკოვის პროვოკაციებად შეაფასა. რუსეთი ბრალდებებს უარყოფს.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 29 სექტემბერი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 29 სექტემბერი
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 28 სექტემბერი
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 28 სექტემბერი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 27 სექტემბერი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 27 სექტემბერი
„უკრაიანას მოკავშირეების კარგი ქსელი აქვს რუსეთში, ამას ბოლო თავდასხმები აჩვენებს“ – ინტერვიუ
„უკრაიანას მოკავშირეების კარგი ქსელი აქვს რუსეთში, ამას ბოლო თავდასხმები აჩვენებს“ – ინტერვიუ

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 4 ოქტომბერი

თუ აშშ შეაფერხებს უკრაინის მხარდაჭერას, ეს გავლენას მოახდენს ევროპაზე – ზელენსკი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 17 სექტემბერი

„დიდი პატივისცემა და მადლობა ყველას“ – გერმანიის ელჩი ქართულ-გერმანული მეგობრობის მარშზე 29.09.2025
„დიდი პატივისცემა და მადლობა ყველას“ – გერმანიის ელჩი ქართულ-გერმანული მეგობრობის მარშზე
„რუსეთს სურს ნატოს სიმტკიცის გამოცდა. საჭიროა მკაფიო პასუხი“ – გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი 29.09.2025
„რუსეთს სურს ნატოს სიმტკიცის გამოცდა. საჭიროა მკაფიო პასუხი“ – გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი
„სანამ გვიანი არ არის, ნუ დაგვტოვებთ რუსეთთან მარტო“ – მზია ამაღლობელის წერილი ჰაველის პრემიის დაჯილდოებაზე 29.09.2025
„სანამ გვიანი არ არის, ნუ დაგვტოვებთ რუსეთთან მარტო“ – მზია ამაღლობელის წერილი ჰაველის პრემიის დაჯილდოებაზე
„თქვენი გამარჯვება საუკეთესო ამბავია ევროპისთვის“ – ზურაბიშვილი მაია სანდუს ულოცავს 29.09.2025
„თქვენი გამარჯვება საუკეთესო ამბავია ევროპისთვის“ – ზურაბიშვილი მაია სანდუს ულოცავს
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 29 სექტემბერი 29.09.2025
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 29 სექტემბერი
„არ გვაქვს საკვები, წყალი, გზა, გაზი, დატბორილია სახლები“ – მოსახლეობა ლაგოდეხში შველას ითხოვს 28.09.2025
„არ გვაქვს საკვები, წყალი, გზა, გაზი, დატბორილია სახლები“ – მოსახლეობა ლაგოდეხში შველას ითხოვს