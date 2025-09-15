მთავარი,სიახლეები

„რუსეთს სხვა მიზნებისთვისაც აქვს რესურსები“ – ფინელი გენერალი რუსეთ-ბელარუსის წვრთნებზე

15.09.2025 •
„რუსეთს სხვა მიზნებისთვისაც აქვს რესურსები“ – ფინელი გენერალი რუსეთ-ბელარუსის წვრთნებზე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ფინეთის თავდაცვის ძალების მეთაურმა, გენერალმა იან იააკოლამ განაცხადა, რომ ფინეთი ყურადღებით აკვირდება რუსეთ-ბელარუსის სამხედრო წვრთნებს – „ზაპად 2025“.

ამის შესახებ ინფორმაციას ფინეთის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ავრცელებს.

ფინელი გენერლის თქმით, უკრაინაში რუსეთის აგრესიული ომის ფონზე რუსეთი ცდილობს დასავლეთის ქვეყნების დესტაბილიზაციას.

„ომი უკრაინაში არ არის მასშტაბური სტრატეგიული ოპერაცია. რუსეთს სხვა მიზნებისთვისაც აქვს რესურსები“, – მიიჩნევს გენერალი.

აქამდე წვრთნები – „ზაპადი“ ოთხი წლის წინ ჩატარდა, რომელშიც რუსი და ბელარუსი ჯარისკაცები მონაწილეობდნენ.

„კარგად გვახსოვს, თუ როგორ გამოიყენებოდა წვრთნები – „ზაპად-21“ უკრაინაში ომისთვის მომზადების საფუძვლად: მანევრების დასრულების შემდეგ, დანაყოფები დარჩნენ საწვრთნელ მოედნებზე“, – აღნიშნა იანე იააკოლამ და ხაზი გაუსვა, რომ ამ წვრთნებს, შესაძლოა მოულოდნელი სიტუაცია მოჰყვეს.

რუსეთისა და ბელარუსის ერთობლივი წვრთნები გასული კვირის ბოლოს დაიწყო. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, მანევრები 12-16 სექტემბრამდე რუსეთისა და ბელარუსის ტერიტორიაზე, ასევე ბალტიისა და ბარენცის ზღვებში მიმდინარეობს.

პოლონეთმა 11 სექტემბრის საღამოდან სრულად ჩაკეტა საზღვარი ბელარუსთან „ზაპადის“ სამხედრო წვრთნების გამო. ასევე, ლატვიის სეიმმა 11 სექტემბერს ხმა მისცა რუსეთსა და ბელარუსთან ქვეყნის საზღვრების სრულად დახურვას „ზაპადის“ მიმდინარეობისას.

_____________

ფოტოზე: რუსეთ-ბელარუსის ერთობლივი წვრთნები „ზაპად 2025“. ფოტო: ევროპის პრესფოტო სააგენტო.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 15 სექტემბერი
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 15 სექტემბერი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 14 სექტემბერი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 14 სექტემბერი
ახალი მონაცემები ომში რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე – 13 სექტემბერი
ახალი მონაცემები ომში რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე – 13 სექტემბერი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 12 სექტემბერი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 12 სექტემბერი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 11 სექტემბერი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 31 ივლისი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 29 ოქტომბერი

კობახიძე საარჩევნო ბანერებთან დაკავშირებით კანონის „უმკაცრესად“ მოქმედებას აანონსებს 15.09.2025
კობახიძე საარჩევნო ბანერებთან დაკავშირებით კანონის „უმკაცრესად“ მოქმედებას აანონსებს
FIREWORKS – ნახეთ AD BLACK SEA 2025-ის გამარჯვებულები 15.09.2025
FIREWORKS – ნახეთ AD BLACK SEA 2025-ის გამარჯვებულები
„რუსეთს სხვა მიზნებისთვისაც აქვს რესურსები“ – ფინელი გენერალი რუსეთ-ბელარუსის წვრთნებზე 15.09.2025
„რუსეთს სხვა მიზნებისთვისაც აქვს რესურსები“ – ფინელი გენერალი რუსეთ-ბელარუსის წვრთნებზე
ალტიჰატი-ალპური ქოხი ზღვის დონიდან 3014 მეტრ სიმაღლეზე 15.09.2025
ალტიჰატი-ალპური ქოხი ზღვის დონიდან 3014 მეტრ სიმაღლეზე
Another Georgian Opposition Leader, Elene Khoshtaria, Arrested Over Protest Act 15.09.2025
Another Georgian Opposition Leader, Elene Khoshtaria, Arrested Over Protest Act
სკოლა მეუბნება, რომ „ოცნების“ თანამდებობის პირის გამო მაშორებს კლასს – მასწავლებელი 15.09.2025
სკოლა მეუბნება, რომ „ოცნების“ თანამდებობის პირის გამო მაშორებს კლასს – მასწავლებელი