ქარტია პაპუაშვილს მოუწოდებს, შეწყვიტოს „ნეტგაზეთზე“ თავდასხმა

09.09.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია შალვა პაპუაშვილს მოუწოდებს შეწყვიტოს „ნეტგაზეთზე“ თავდასხმა და მის შესახებ დეზინფორმაციის გავრცელება.

„ოცნების“ პარლამენტის თავმჯდომარემ, შალვა პაპუაშვილმა „ნეტგაზეთის“ შესახებ დეზინფორმაცია დღეს, 9 სექტემბერს გაავრცელა. მან ფეისბუკზე გამოაქვეყნა სქრინი (ფოტოასლი) და პოსტი, რომელშიც „ნეტგაზეთი“ ძალადობის ორგანიზებაში დაადანაშაულა. სინამდვილეში, „ნეტგაზეთმა“ ქარდის სახით გაავრცელა ანონსი, რომ წუხანდელი დარბევის შემდეგ “ქართული ოცნების” შტაბთან, მელიქიშვილზე აქტივისტებმა დღეს, 9 სექტემბერსაც დააანონსეს საპროტესტო აქცია.

ქარტიის განცხადებას უცვლელად გთავაზობთ:

„შალვა პაპუაშვილი 9 სექტემბერს, ნაცვლად იმისა, რომ წინა საღამოს მელიქიშვილის გამზირზე „ქართული ოცნების“ მოძალადე მხარდამჭერთა ქმედებები დაეგმო და საგამოძიებო ორგანოებისგან ამ პირების გამოვლენა და კანონის მთელი სიმკაცრით დასჯა მოეთხოვა, სრულიად უსამართლოდ, „ნეტგაზეთს“ დაესხა თავს.

პაპუაშვილმა „ნეტგაზეთს“ უწოდა „გარედან დაფინანსებული პროპაგანდისტული პლატფორმა“, „ბრიუსელის მიერ დაფინანსებული“ და „მოძალადე მედია“ და ის „ქართული ოცნების“ საარჩევნო შტაბზე ძალადობრივი თავდასხმის დაორგანიზებაში დაადანაშაულა.

სამართლიან სასამართლოში იმის დამტკიცება, რომ ეს ცილისწამებაა, სულ მარტივი საქმე იქნებოდა. „ნეტგაზეთის“ მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის სქრინი პაპუაშვილმა თავის პოსტს თავადვე დაურთო.

და რას ვიგებთ ამ სქრინიდან?

„ნეტგაზეთი“ წერს, რომ აქტივისტების გაერთიანებამ, „ერთობამ“, 9 სექტემბერს აქცია დააანონსა და ორგანიზატორების განცხადებას ციტირებს.

შეუძლებელია ამ სქრინიდან ადამიანმა სხვა აზრი გამოიტანოს, თუკი მიზნად აუდიტორიის შეცდომაში შეყვანას არ ისახავს და „ნეტგაზეთის“ მიმართ აგრესიის გაღვივება არ სურს.

ჟურნალისტური ქარტია შეახსენებს შალვა პაპუაშვილს, რომ მედიის მოვალეობაა, ყველა მნიშვნელოვანი მოვლენა თუ პროცესი გააშუქოს, რასაც „ნეტგაზეთი“ ჩვეული პასუხისმგებლობითა და ყურადღებით დღემდე აკეთებს, „ქართული ოცნების“ მხრიდან ძლიერი და განგრძობითი ზეწოლის მიუხედავად.

დღემდე უკანონო პატიმრობაშია „ბათუმელების/ნეტგაზეთის“ დამფუძნებელი მზია ამაღლობელი. „ბათუმელების/ნეტგაზეთის“ საბანკო ანგარიშები ჯერ ისევ დაყადაღებულია. გუშინ, 8 სექტემბერს, კახა კალაძის საარჩევნო შტაბის წინ, „ქართული ოცნების“ მოძალადე მხარდამჭერებმა და მათ მიმართ ლოიალურმა პოლიციელებმა „ნეტგაზეთის“ ახალგაზრდა, ქალ ჟურნალისტს პროფესიული მოვალეობის შესრულებაში შეუშალეს ხელი – სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს და ფიზიკური ძალის გამოყენებით გაიყვანეს ტერიტორიიდან.

მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ის პირი, ვინც 8 სექტემბერს უდიერად მოექცა „ნეტგაზეთის“ ჟურნალისტს და სხვა ჟურნალისტებს ადვილად იდენტიფიცირებადია, ყველა მათგანი ჩანს ვიდეოჩანაწერებში, პროკურატურა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ ინციდენტებზე რეაგირებას არ ჩქარობს.

შალვა პაპუაშვილი კი ამ დროს ცილისმწამებლური განცხადებებით სიძულვილის გაღვივებას უწყობს ხელს და დანაშაულს ახალისებს” – წერს ქარტია.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
