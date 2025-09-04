რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 4 სექტემბერი

უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის დღევანდელი მონაცემებით, ომის დაწყებიდან 2025 წლის 4 სექტემბრამდე პერიოდში, რუსეთის არმიის საბრძოლო დანაკარგი არის:
- ცოცხალი ძალა – დაახლოებით 1 085 410 ადამიანი [გასულ დღე-ღამეში +840]
- ტანკი – 11 157 ერთეული [+0]
- ჯავშანტექნიკა – 23 241 ერთეული [+4]
- საარტილერიო სისტემა – 32 385 ერთეული [+43]
- MLRS – 1 479 ერთეული [+2]
- საზენიტო საბრძოლო სისტემა – 1 215 ერთეული [+2]
- თვითმფრინავი – 422 ერთეული [+0]
- ვერტმფრენი – 341 ერთეული [+0]
- უპილოტო საფრენი აპარატის ოპერატიულ-ტაქტიკური დონე – 56 045 ერთეული [+261]
- ფრთოსანი რაკეტა [ჩამოაგდეს] – 3 686 ერთეული [+22]
- გემი/ნავი – 28 ერთეული [+0]
- წყალქვეშა ნავი – 1 ერთეული [+0]
- მანქანები და საწვავის ავზები – 60 692 ერთეული [+92]
- სპეცტექნიკა – 3 956 ერთეული [+0]
უკრაინის გენერალური შტაბის განცხადებით, საომარი მოქმედებების მაღალი ინტენსივობის გამო მონაცემები იცვლება.
უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ინფორმაცია ჯერ არ განუახლებია რუსეთს.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული მონაცემებით, ომის დაწყებიდან 2025 წლის 3 სექტემბრამდე პერიოდში სულ განადგურებულია უკრაინის:
- 666 თვითმფრინავი
- 283 ვერტმფრენი
- 81 300 უპილოტო საფრენი აპარატი
- 627 საზენიტო სარაკეტო სისტემა
- 24 938 ტანკი და სხვა ჯავშანტექნიკა
- 1 589 მრავალჯერადი სარაკეტო გამშვები
- 29 200 საველე არტილერია და ნაღმმტყორცნი
- 40 956 სპეციალური სამხედრო მანქანა
რუსეთის თავდაცვა, ამ მონაცემებთან ერთად, უკრაინის არმიის ცოცხალი ძალის დანაკარგების შესახებ სტატისტიკას არ აქვეყნებს.
ეს ის მონაცემებია, რომელსაც უკრაინა და რუსეთი ოფიციალურად ავრცელებენ, თუმცა ომის პირობებში შეუძლებელია ზუსტად გადამოწმება, რამდენად შეესაბამება მხარეების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია დანაკარგების შესახებ რეალურ რიცხვებს.
—
რუსეთი უკრაინაში 2022 წლის 24 თებერვალს გამთენიისას შეიჭრა და სრულმასშტაბიანი ომი დაიწყო.