კიევში სკვერს ქართული ლეგიონის სახელს მიანიჭებენ

01.09.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

უკრაინის დედაქალაქში, კიევში, სვიატოშინზე მდებარე სკვერს ქართული ეროვნული ლეგიონის სახელს მიანიჭებენ. ეს მადლიერების სიმბოლოა იმ მოხალისეების მიმართ, რომლებიც 2014 წლიდან უკრაინის თავდაცვის ძალების შემადგენლობაში იბრძვიან.

უკრაინული მედია იუწყება, რომ ეს გადაწყვეტილება კიევის საქალაქო საბჭოს დეპუტატებმა მიიღეს.

სკვერი ვახტანგ კიკაბიძის ქუჩის 9 ნომერში მდებარე შენობის საზღვრებშია.

kiev.informato-ი იუწყება, რომ საკითხის საზოგადოებრივი განხილვა 12 მაისიდან 12 ივლისამდე მიმდინარეობდა კიევის ვებპორტალზე. გარდა ამისა, 26 მაისიდან 8 ივნისამდე ხმის მიცემა შესაძლებელი იყო საინფორმაციო და სატელეკომუნიკაციო სისტემა „კიევი ციფრულის“ საშუალებით. შედეგების თანახმად, სახელწოდებას „ქართული ეროვნული ლეგიონი“ მხარი დაუჭირა 33,585-მა ადამიანმა, რაც გამოკითხულთა 79%-ია. წინააღმდეგი იყო კიევის 9,057 მცხოვრები.

„ქართული ეროვნული ლეგიონის“ მოხალისეთა რაზმი 2014 წელს შეიქმნა, როგორც უცხოელთა რაზმი და უკრაინის დასახმარებლად დონბასის ომში ჩავიდა. „ქართული ლეგიონი“ უკრაინის შეიარაღებულ ძალებში უცხოელთა პირველი რაზმი გახდა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
„ყაველაშვილის ეს წერილი აჩვენებს, რა მდგომარეობაშია „ოცნება“ და მისი ბელადი“ – ინტერვიუ
თავდაცვის ძალებმა დონეცკის ოლქში სოფელი გაათავისუფლეს – უკრაინის გენშტაბი
ერთი წლის შვილიშვილზე ძალადობის ბრალდებით ბებია დააკავეს
ორი უსახლკარო დედა აჭარის მთავრობასთან: „მარტო კლანები აინტერესებთ, მეტი არავინ“
ბათუმისთვის დიდ და პატარა ავტობუსებს იყიდიან – 10,5 მილიონი ლარი 18 ავტობუსისთვის
არ ვთვლი, რომ „ოცნებას“ დღეს აქვს ჩემი დაპატიმრების რესურსი – გახარია