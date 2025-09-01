კიევში სკვერს ქართული ლეგიონის სახელს მიანიჭებენ

უკრაინის დედაქალაქში, კიევში, სვიატოშინზე მდებარე სკვერს ქართული ეროვნული ლეგიონის სახელს მიანიჭებენ. ეს მადლიერების სიმბოლოა იმ მოხალისეების მიმართ, რომლებიც 2014 წლიდან უკრაინის თავდაცვის ძალების შემადგენლობაში იბრძვიან.
უკრაინული მედია იუწყება, რომ ეს გადაწყვეტილება კიევის საქალაქო საბჭოს დეპუტატებმა მიიღეს.
სკვერი ვახტანგ კიკაბიძის ქუჩის 9 ნომერში მდებარე შენობის საზღვრებშია.
kiev.informato-ი იუწყება, რომ საკითხის საზოგადოებრივი განხილვა 12 მაისიდან 12 ივლისამდე მიმდინარეობდა კიევის ვებპორტალზე. გარდა ამისა, 26 მაისიდან 8 ივნისამდე ხმის მიცემა შესაძლებელი იყო საინფორმაციო და სატელეკომუნიკაციო სისტემა „კიევი ციფრულის“ საშუალებით. შედეგების თანახმად, სახელწოდებას „ქართული ეროვნული ლეგიონი“ მხარი დაუჭირა 33,585-მა ადამიანმა, რაც გამოკითხულთა 79%-ია. წინააღმდეგი იყო კიევის 9,057 მცხოვრები.
„ქართული ეროვნული ლეგიონის“ მოხალისეთა რაზმი 2014 წელს შეიქმნა, როგორც უცხოელთა რაზმი და უკრაინის დასახმარებლად დონბასის ომში ჩავიდა. „ქართული ლეგიონი“ უკრაინის შეიარაღებულ ძალებში უცხოელთა პირველი რაზმი გახდა.