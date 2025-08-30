მაკრონმა გაიმეორა, რომ პუტინი „კაციჭამიაა“, მერცმა კი აღნიშნა, რომ პუტინის რეჟიმს უნდა უთხრან – „არა“

საფრანგეთის პრეზიდენტმა, ემანუელ მაკრონმა კვლავ გაიმეორა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი, ვლადიმერ პუტინი „კაციჭამიაა“.
მანამდე, მაკრონმა პუტინზე ანალოგიური განცხადება აგვისტოს შუა რიცხვებში გააკეთა, რაც მოსკოვში „ვულგარულ შეურაცხყოფას“ შეაფასეს. საპასუხოდ მაკრონმა გუშინ, 29 აგვისტოს ისევ თქვა:
„როდესაც ვამბობთ, რომ ევროპის კარებთან კაციჭამია დგას, მე მჯერა, რომ ეს ასახავს იმას, რასაც ძალიან ძლიერად გრძნობენ ქართველები, უკრაინელები და მრავალი სხვა ხალხი“.
გუშინ, 29 აგვისტოს, საფრანგეთის პრეზიდენტმა თავის საზაფხულო რეზიდენციაში გერმანიის კანცლერს უმასპინძლა. თავის მხრივ ვლადიმერ პუტინთან კონფლიქტზე ფრიდრიხ მერცმაც ისაუბრა. კანცლერის თქმით, პუტინი ყოველდღიურად ესხმის თავს გერმანიის ინფრასტრუქტურას და ცდილობს გავლენა მოახდინოს საზოგადოებრივ აზრზე, მათ შორის სოციალური მედიის საშუალებით.
„პუტინი ჩვენი ქვეყნის დიდ ნაწილში დესტაბილიზაციას ეწევა. ის ყველგან ერევა… ასე რომ, ჩვენ უკვე კონფლიქტში ვართ რუსეთთან“, – დასძინა გერმანიის მთავრობის მეთაური.
„ჩვენ ყველას გვაქვს იმედი, რომ ერთ დღეს რუსებთან კვლავ კარგი მეზობლობა გვექნება. მაგრამ, სამწუხაროდ, დღეს ჩვენ ამისგან ძალიან, ძალიან შორს ვართ. მე ვიტყოდი, რომ ჩვენ უნდა ვუთხრათ „არა“ პუტინის რეჟიმს და ყველაფერს, რაც მისი ნაწილია – ოლიგარქებს, ამ კლეპტოკრატიას, რომელმაც სახელმწიფო მიიტაცა. და ვიბრძოლოთ მის წინააღმდეგ. ვფიქრობ, ამ ავტორიტარული რეჟიმის პირისპირ ჩვენ კიდევ მრავალი წლის განმავლობაში ვიქნებით“.
საფრანგეთისა და გერმანიის ლიდერებმა პირობა დადეს, რომ გააძლიერებენ ზეწოლას რუსეთზე, რათა აიძულონ შეწყვიტოს უკრაინის წინააღმდეგ სრულმასშტაბიანი აგრესია. ისინი უკრაინას „დამატებითი საჰაერო თავდაცვის შესაძლებლობების“ მიწოდებას დაჰპირდნენ. თუმცა არ დაუკონკრეტებიათ, თუ რა სახის იქნება ეს შესაძლებლობები.