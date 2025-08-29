„ევროპაში ქართველობა არავისთვის წაურთმევიათ“ – ემიგრანტი პროპაგანდაზე

„იმ ხალხსაც, რომელიც დღეს საჯარო სამსახურებში მუშაობს და ხელს უწყობს ანტიდასავლურ პოლიტიკას, ჰყავთ ემიგრაციაში ოჯახის წევრები; იმ ხალხსაც – ხინკალზე რომ დადიან ევროპიდან გამოგზავნილი, სხვისი მძიმე შრომით ნაშოვნი ფულით და უნდა დაინახონ, სად არის სიმართლე.
„კობახიძემ თქვა, ვიზალიბერალიზაციის გარეშეც იმკურნალებ, თურქეთში წახვალო. რა თქმა უნდა, თურქეთში შეიძლება იმკურნალო და ტაჯიკეთშიც, მაგრამ რატომ უნდა ვიმკურნალო უფრო ცუდ ადგილას, როცა შემიძლია საფრანგეთში ვიმკურნალო, შვეიცარიაში ან გერმანიაში.
მაგრამ ბევრს თავზე აქვს სამკურნალო, ვინც ფიქრობს, რომ ევროპა ცუდია და ვინმეს ქართველობას ართმევს.
უამრავი ქართველი ცხოვრობს დღეს ევროპაშიც, ამერიკაშიც, მაგრამ ქართველობა არავისთვის წაურთმევიათ. არც კაცზე დაქორწინებული მინახავს რომელიმე და ეს რიტორიკაც ხელოვნურად არის შექმნილი.
ევროპა რომ ჩვენი მტერი არ არის, ეს ფაქტია. ჩვენ რომ დღეს შუქი გვაქვს, გაზი, წყალი, ბევრი ეკლესია, ეს ხომ ევროპის დაფინანსებით არის.
რუსეთი ჩვენი მეზობელია და მაგას ვერ შევცვლით, სამწუხაროდ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მისი გავლენის ქვეშ უნდა ვიყოთ. რუსეთი, ჩვენ როგორც პარტნიორს არ გველაპარაკება და რაც არ უნდა დავუთმოთ და დავუყვავოთ, რაც არ უნდა ვიძახოთ, რომ ჩრდილოეთთან გვქონდა თურმე ომი და არა რუსეთთან, როგორც „ოცნება“ აკეთებს ამას, მაინც არაფერი შეიცვლება და არც ჩვენი ქვეყნისთვისაა ეს არანაირი სიკეთის მომტანი“ – ამბობს ზაზა ახვლედიანი.
მისი თქმით, ევროპასთან დაახლოებას არა მარტო მატერიალური სიკეთეები მოაქვს, ევროპული კულტურა გასწავლის ქვეყანაზე ზრუნვასაც.
„აქ რომ ჩამოდიან ქართველები ტაქსიზე სამუშაოდ, მარტო იმის სწავლა რად ღირს, სასწრაფოს გზა რომ უნდა დაუთმო, წითელზე არ გაიარო, ფარები ჩართო როცა ბნელდება და ასე შემდეგ. სიგარეტის კოლოფს რომ დაჭმუჭნიან და ქუჩაში დააგდებენ, აქ ამას ვეღარ გააკეთებენ.
ელემენტარულზე ვსაუბრობთ ხომ?! მაგრამ ამ ელემენტარულიდან იწყება ხშირად ქვეყანაზე ზრუნვა.
ეს გამოყენებითი კულტურა რუსულია, ევროპაში სხვა კულტურა აქვთ ადამიანებს. სხვანაირად ცხოვრობს აქ ხალხი. დღეს გეგმავს, სამსახურში ათ საათზე კი არ მიდიან, შვიდზე იწყებენ მუშაობას.
ჯერ მუშაობას იწყებენ და მერე სვამენ ყავას, ჩვენთან კი პირიქით“ – ამბობს ზაზა.
მისი თქმით, მძიმეა იმის ყურება, რაც დღევანდელ საქართველოში ხდება.
„ქართული ოცნება“ შემოტრიალდა და აგრესიულად ლაპარაკობენ ევროპაზე, ავიწროებენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ადამიანებს ადვოკატირებას უწევენ, პოლიცია მაგათთვის მუშაობს და კორუფციაა ყველგან.
გზა თუ არის გაკეთებული სადმე, ესეც კრედიტით არის გაკეთებული, ვალია და ისევ ქართველმა ხალხმა უნდა გადაიხადოს. ერთი ჰესი ააშენეს და 450 მილიონი თუ რაღაც აქვთ სხვისთვის გადასახდელი.
მინდა მჯეროდეს, რომ ეს ხალხი [„ოცნება“] სპეციალურად არ აკეთებს ამ ყველაფერს, რადგან რასაც აკეთებენ, მხოლოდ პუტინისთვის არის კარგი და არა საქართველოსთვის.
არ ვიცი ვის დავალებებს ასრულებს ივანიშვილი, მაგრამ ეს ხომ ნათელია, რომ რუსეთის სასარგებლოდ კეთდება ყველაფერი და პირდაპირ რუსულ წისქვილზე ასხამენ წყალს.
შეხედეთ, აზერბაიჯანი გადის რუსეთის გავლენებიდან, სომხეთმაც ღიად გამოხატა, რომ ევროპა უნდა და არა რუსეთი. მართალია, იხდის ამის საფასურს და მისი მანქანები ლარსზე დგანან, მაგრამ სამაგიეროდ, ვიზალიბერალიზაციას მიიღებენ და ევროპაში გაიტანს პროდუქციას, სტანდარტებს გააუმჯობესებს.
რუსული ემბარგოს შემდეგ ჩვენც ხომ გამოვასწორეთ ღვინის ხარისხი და გაგვაქვს ევროპაში“ – ამბობს ზაზა ახვლედიანი.
მის თქმით, ევროკავშირს სუვერენიტეტი არცერთი წევრი ქვეყნისთვის წაურთმევია და არც ერთსქესიანთა ქორწინება დაუკანონებია სადმე იძულებით.
„არის ქვეყნები, მაგალითად ჰოლანდია, სადაც შეიძლება დაქორწინდნენ ერთნაირსქესიანი ადამიანები, მაგრამ მაგალითად ესტონეთში, ლიტვაში, ლატვიაში, პოლონეთში ეს არ არის დაშვებული და ევროკავშირის ბევრ სხვა ქვეყანაში.
არც ენა წაურთმევია მათთვის არავის. აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები საერთოდ ევროზონაშიც კი არ შესულან. მაგალითად უნგრეთს თავისი ვალუტა აქვს მიმოქცევაში, პოლონეთს – თავისი და ასე შემდეგ.
იმ ადამიანებსაც, რომლებიც დღეს საჯარო სამსახურებში არიან და ხელს უწყობენ ანტიდასავლურ პოლიტიკას, პოსტებს რომ დებენ ევროპის საწინააღმდეგოდ, მათაც ჰყავთ ემიგრაციაში ოჯახის წევრები და იმ ხალხსაც, ხინკალზე რომ დადიან ევროპიდან გამოგზავნილი, სხვისი მძიმე შრომით ნაშოვნი ფულით. უნდა დაინახონ, სად არის სიმართლე.
როცა ამბობ, „ევროპა მტერია“, რომ „ოსებს ბოდიში უნდა მოუხადო“, რომ „ომი ჩვენ დავიწყეთ“ თურმე, ეს არის სამშობლოს ღალატი.
მე აფხაზეთიდან ვარ, მაგრამ არ არის აუცილებელი აფხაზეთიდან იყო, რომ მიხვდე, ვინ არის ჩვენი ქვეყნის მტერი. საქართველოს 25%-ი რუსეთს ახლაც ოკუპირებული აქვს. ამიტომ, გინდა სოხუმელი იყავი და გინდა ლაგოდეხელი, უნდა იცოდე, რომ ჩვენი ქვეყნის პირდაპირი მტერი რუსეთია. ეს გამოიხატება როგორც სამხედრო აგრესიით, ისე პოლიტიკური რიტორიკით.
არსად არ გვიჭერს მხარს, აღიარა სეპარატისტული რეგიონები და ჩადგა თავისი სამხედრო ბაზები, დაგვიბომბა ქალაქები. გაუპატიურებს, გკლავს და მეტი რა არის საჭირო კიდევ მტრობისთვის. რა ჰქვია ამას, თუ არა მტრობა.
რატომ ღალატობენ სამშობლოს, ვერ გეტყვით. ალბათ ფიქრობენ, რომ შერჩებათ, ისევე როგორც შერჩა კიტოვანს, იოსელიანს, ასლანიც მოსკოვში გაიქცა…
ივანიშვილი არ ფიქრობს წასვლაზე, არც ძალაუფლების დათმობაზე, რადგან დარწმუნებულია, რომ ვერ დაათმობინებენ ძალაუფლებას, ამიტომ იქცევიან ასე.
ხალხის პროტესტი მნიშვნელოვანია, მაგრამ არ ვიცი არის თუ არა საკმარისი ხელისუფლების შესაცვლელად.
თუმცა, მონღოლები გვმართავდნენ, სპარსელები და გადავრჩით. ამათგანაც დავაღწევთ ალბათ თავს, უბრალოდ, დროა საჭირო“- ამბობს ზაზა ახვლედიანი.