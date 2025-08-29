მთავარი,სიახლეები

ჩხუბი ახალგაზრდებს შორის ბათუმში – გამოძიება ძალადობის მუხლით დაიწყო

29.08.2025 •
ჩხუბი ახალგაზრდებს შორის ბათუმში – გამოძიება ძალადობის მუხლით დაიწყო
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დაიწყო გამოძიება ბათუმში მომხდარი ჯგუფურად ცემის ფაქტზე.

შემთხვევა ბათუმში, გორგილაძის ქუჩაზე, მერიის წინ მდებარე ვარდების სკვერში მოხდა 28 აგვისტოს. ჯგუფური დაპირისპირების და ცემის ამსახველი ვიდეოკადრები სოციალურ ქსელებში გავრცელდა.

სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ კადრებში ჩანს, რომ ფიზიკური დაპირისპირება ახალგაზრდებს, დიდი ალბათობით თინეიჯერებს შორის მოხდა. კადრებში ჩანს, როგორ ურტყამს რამდენიმე ახალგაზრდა ფეხს წაქცეულს, ასევე, როგორ აჭერს მკლავს ერთი ახალგაზრდა მეორეს ყელზე.

ასევე, ფეისბუქზე გავრცელებული ინფორმაციით, ინციდენტის ერთ-ერთ მონაწილე გოგონას დაპირისპირებისას თანხა მოჰპარეს.

შს სამინისტროში „ბათუმელებს“ უთხრეს, რომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლით დაიწყო – ძალადობა.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
ბათუმში 4 მოზარდი დააკავეს ძალადობის ბრალდებით – ჩხუბი სკვერში
ბათუმში 4 მოზარდი დააკავეს ძალადობის ბრალდებით – ჩხუბი სკვერში
1 დაშავებული კლინიკაში გადაიყვანეს, დაიმტვრა 4 მანქანა – ავარია ბათუმში
1 დაშავებული კლინიკაში გადაიყვანეს, დაიმტვრა 4 მანქანა – ავარია ბათუმში
ოზურგეთში კაცი ცოლის მკვლელობის ბრალდებით დააკავეს
ოზურგეთში კაცი ცოლის მკვლელობის ბრალდებით დააკავეს
წელს ავტოავარიის შედეგად 216 ადამიანი დაიღუპა – ექვსი თვის მონაცემები
წელს ავტოავარიის შედეგად 216 ადამიანი დაიღუპა – ექვსი თვის მონაცემები

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 20 მაისი

რუსეთში ქართველ ჯარისკაცს ასამართლებენ, რომელიც 2023 წელს ჩავარდა ტყვედ უკრაინაში

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 26 დეკემბერი

ბათუმში 4 მოზარდი დააკავეს ძალადობის ბრალდებით – ჩხუბი სკვერში 29.08.2025
ბათუმში 4 მოზარდი დააკავეს ძალადობის ბრალდებით – ჩხუბი სკვერში
„შეწყვიტეთ თავდასხმა სამოქალაქო საზოგადოებაზე“ – ბრიტანეთის საელჩო არასამთავრობოების დაყადაღებაზე 29.08.2025
„შეწყვიტეთ თავდასხმა სამოქალაქო საზოგადოებაზე“ – ბრიტანეთის საელჩო არასამთავრობოების დაყადაღებაზე
TV Imedi Publishes $3,230 PPE Purchase Records as ‘Evidence’ in ‘State Sabotage’ Allegations Against Georgian NGOs 29.08.2025
TV Imedi Publishes $3,230 PPE Purchase Records as ‘Evidence’ in ‘State Sabotage’ Allegations Against Georgian NGOs
ჩხუბი ახალგაზრდებს შორის ბათუმში – გამოძიება ძალადობის მუხლით დაიწყო 29.08.2025
ჩხუბი ახალგაზრდებს შორის ბათუმში – გამოძიება ძალადობის მუხლით დაიწყო
კიევში 23-მდე გაიზარდა რუსეთის დარტყმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 29.08.2025
კიევში 23-მდე გაიზარდა რუსეთის დარტყმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი
„რამდენიმე დღეში ჩემ განაჩენს გამოაცხადებენ“ – სინდისის პატიმარი რეზო კიკნაძე 29.08.2025
„რამდენიმე დღეში ჩემ განაჩენს გამოაცხადებენ“ – სინდისის პატიმარი რეზო კიკნაძე