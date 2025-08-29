ჩხუბი ახალგაზრდებს შორის ბათუმში – გამოძიება ძალადობის მუხლით დაიწყო

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დაიწყო გამოძიება ბათუმში მომხდარი ჯგუფურად ცემის ფაქტზე.
შემთხვევა ბათუმში, გორგილაძის ქუჩაზე, მერიის წინ მდებარე ვარდების სკვერში მოხდა 28 აგვისტოს. ჯგუფური დაპირისპირების და ცემის ამსახველი ვიდეოკადრები სოციალურ ქსელებში გავრცელდა.
სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ კადრებში ჩანს, რომ ფიზიკური დაპირისპირება ახალგაზრდებს, დიდი ალბათობით თინეიჯერებს შორის მოხდა. კადრებში ჩანს, როგორ ურტყამს რამდენიმე ახალგაზრდა ფეხს წაქცეულს, ასევე, როგორ აჭერს მკლავს ერთი ახალგაზრდა მეორეს ყელზე.
ასევე, ფეისბუქზე გავრცელებული ინფორმაციით, ინციდენტის ერთ-ერთ მონაწილე გოგონას დაპირისპირებისას თანხა მოჰპარეს.
შს სამინისტროში „ბათუმელებს“ უთხრეს, რომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლით დაიწყო – ძალადობა.