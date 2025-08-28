მთავარი,სიახლეები

რუსეთის თავდასხმა კიევზე – დაიღუპა მინიმუმ 14 ადამიანი, მათ შორის სამი ბავშვია
დღეს, 28 აგვისტოს, უკრაინის დედაქალაქზე, კიევზე რუსეთის მასშტაბური თავდასხმის შედეგად თოთხმეტი ადამიანი დაიღუპა.

ბოლო ცნობების თანახმად, დაღუპულებს შორის სამი ბავშვია – 2, 14 და 17 წლის.

დაშავდა 40-მდე ადამიანი.

რუსეთმა კიევზე შეტევა დღეს დაახლოებით დილის 5 საათზე განახორციელა. გამოყენებული იყო დრონები, საჰაერო და სახმელეთო რაკეტები, სულ 629 საჰაერო თავდასხმის იარაღი, რომელთაგანაც უკრაინის საჰაერო თავდაცვამ  589-ის განეიტრალება შეძლო.

უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა იგორ კლიმენკომ განაცხადა, რომ მაშველები აგრძელებენ კიევში, დარნიცკის რაიონში მდებარე 5-სართულიანი შენობის ნანგრევების გაწმენდას და შესაძლოა, მის ქვეშ კიდევ იყოს მინიმუმ 3 ადამიანი. ამ საცხოვრებელ კორპუსში რუსეთის დარტყმის შედეგად 12 ადამიანი დაიღუპა.

დაკარგულად ითვლება ათამდე ადამიანი. სამაშველო სამუშაოები გრძელდება.

 

