რუსეთის თავდასხმა კიევზე – დაიღუპა მინიმუმ 14 ადამიანი, მათ შორის სამი ბავშვია

დღეს, 28 აგვისტოს, უკრაინის დედაქალაქზე, კიევზე რუსეთის მასშტაბური თავდასხმის შედეგად თოთხმეტი ადამიანი დაიღუპა.
ბოლო ცნობების თანახმად, დაღუპულებს შორის სამი ბავშვია – 2, 14 და 17 წლის.
დაშავდა 40-მდე ადამიანი.
რუსეთმა კიევზე შეტევა დღეს დაახლოებით დილის 5 საათზე განახორციელა. გამოყენებული იყო დრონები, საჰაერო და სახმელეთო რაკეტები, სულ 629 საჰაერო თავდასხმის იარაღი, რომელთაგანაც უკრაინის საჰაერო თავდაცვამ 589-ის განეიტრალება შეძლო.
უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა იგორ კლიმენკომ განაცხადა, რომ მაშველები აგრძელებენ კიევში, დარნიცკის რაიონში მდებარე 5-სართულიანი შენობის ნანგრევების გაწმენდას და შესაძლოა, მის ქვეშ კიდევ იყოს მინიმუმ 3 ადამიანი. ამ საცხოვრებელ კორპუსში რუსეთის დარტყმის შედეგად 12 ადამიანი დაიღუპა.
დაკარგულად ითვლება ათამდე ადამიანი. სამაშველო სამუშაოები გრძელდება.