22.08.2025 •
„საქართველოდან ახლაც მომწერეს, რომელ კლინიკას გვირჩევო“ – დოქტორანტი საფრანგეთიდან
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის შეჩერება ძალიან დიდი უკუსვლა იქნება… ხალხს უნდა ესმოდეს, რომ მთავრობა ემსახურება ხალხს და არა ხალხი ემსახუროს მთავრობას“ – ამბობს საფრანგეთში მცხოვრები ლაშა ხუბაშვილი. ის დოქტორანტია და მესამე წელია გრენობლში სწავლობს სამოქალაქო ინჟინერიას და ენერგეტიკულ პოლიტიკას.

ლაშა ხუბაშვილს ვკითხეთ, რას ფიქრობს უვიზო მიმოსვლის შესაძლო შეჩერებაზე – „ოცნების“ არალეგიტიმურ მთავრობას ევროკომისიამ კონკრეტული პირობების შესასრულებლად და დემოკრატიულ გზაზე დასაბრუნებლად ვადა 2025 წლის აგვისტოს ბოლომდე მისცა, თუმცა „ქართული ოცნება“, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს არაკონსტიტურ ხელისუფლებას, ევროკავშირის რეკომენდაციების გათვალისწინებას არ აპირებს.

როგორ აისახება საქართველოზე ევროპისკენ მიმავალი გზის ჩაკეტვა?

„არ ვიცი, საიდან დავიწყო, რამდენ რამეს დავკარგავთ. პირველ რიგში, დავკარგავთ სერიოზულ კავშირებს“, – გვიყვება ლაშა ხუბაშვილი, „- უვიზოს გაუქმების შემთხვევაში შესაძლოა შეუძლებელიც კი გახდეს, მაგალითად, მოკლევადიანი ვიზიტები, კვლევებისთვის აქ ჩამოსვლა, კონფერენციები. საქართველოში ისედაც ძალიან ცუდი მდგომარეობაა კვლევების მიმართულებით და უვიზო მიმოსვლის გაუქმება ამ მდგომარეობას კიდევ უფრო გააუარესებს. საქართველოში ამ კუთხით არც ტექნიკური და მატერიალური რესურსებია სამწუხაროდ და არც გონებრივი.

მახსოვს, როცა ჩამოვედი და დამჭირდა ხანგრძლივი ვიზა უკვე სასწავლო მიზნით, მოთხოვნის გაკეთებამდე მარტივად ჩამოვედი საფრანგეთში და შემდეგ მივმართე შესაბამის სამსახურს, ჩემი ჯგუფელები კი, მაგალითად, ინდოეთიდან, ან სხვა ქვეყნებიდან ორი თვის დაგვიანებით ჩამოვიდნენ ვიზის პრობლემიდან გამომდინარე. მე ლექციებს ვესწრებოდი მანამდე ჩვეულებრივად.

ხშირად ჩამოდიან სტუდენტები საქართველოდან საფრანგეთში კონფერენციებზე, ლაბორატორიებში კვლევების ჩასატარებლად, ან დასასწრებად. ეს არის განათლების მიღების ძალიან დიდი საშუალება – უვიზოს გარეშე, ეს ყველაფერი უბრალოდ ზღაპარი იქნება.

ტექნიკურად გართულდება მინიმუმ ვიზის მიღება. როცა, მაგალითად, ვინმეს ევროპის ამა თუ იმ ქვეყანაში კონფერენციაზე უნდა დასწრება, დღეს შეიძლება უბრალოდ ბილეთი იყიდო და გაფრინდე, დაესწრო კონფერენციას და უკან დაბრუნდე. ვიზის მოთხოვნას კი, რამდენი პროცედურა ახლავს? პლუს დამატებით თანხაა საჭირო, რადგან ვიზის მომსახურება ფასიანია.

ეს დიდი თანხა არ არის, მაგრამ სტუდენტს შესაძლოა ამის თანხაც არ ჰქონდეს. ამიტომაც, იგივე კონფერენციაზე დასწრებაც შესაძლოა ქართველმა სტუდენტმა ვეღარ შეძლოს“, – გვითხრა ლაშა ხუბაშვილმა და დასძინა, საქართველოში ტექნიკურ უნივერსიტეტში მივიღე უმაღლესი განათლება, ინჟინრად მუშაობაც კი დავიწყე, მაგრამ შემდეგ პროფესიული უხერხულობა ვიგრძენიო:

„ერთ-ერთ დიდ კომპანიაში ვმუშაობდი საქართველოში მთავარი ინჟინრის პოზიციაზე. კონკრეტულ სიტუაციაში შევეჩეხე პრობლემას, რომ საინჟინრო გადაწყვეტილებაში არ ვიყავი კომპეტენტური, ამ დროს მთავარი ინჟინერი მერქვა. გადავწყვიტე, რომ უნდა მომეძიებინა ცოდნა. თავდაპირველად გერმანიას დავუკავშირდი“ – გვითხრა ლაშა ხუბაშვილმა.

ლაშა ხუბაშვილი

საფრანგეთში მცხოვრები ქართველი დოქტორანტი ყურადღებას ამახვილებს ემიგრაციის კიდევ ერთ მხარეზე:

„ერთია ხილული, იურიდიული მხარე, მოგზაურობა იქნება ეს, თუ სწავლა ევროპაში, პროფესიული განვითარება, ბიზნესის მიმართულება, მაგრამ მეორეა არაოფიციალური მხარე: საქართველოში, სავარაუდოდ, ყოველი მესამე ოჯახიდან ვიღაც ემიგრანტია, რომ თავი გადაირჩინოს. ჩამოდიან სამკურნალო მიზნებით და ითხოვენ ლტოლვილის სტატუსს. ისინი ძალიან რთულ გზას, დამოკიდებული არიან სრულიად უცხო ადამიანების კეთილ ნებაზე. ისინიც ვეღარ მიიღებენ ამ სიკეთეს.

ახლაც, როცა თქვენ გესაუბრებით, მესიჯი მომწერეს საქართველოდან, გრენობლში კარგი კლინიკები თუ არის, რომელს გვირჩევდიო.

იგივე ბიზნესმენმა, ვისაც ბიზნესი აქვს საქართველოში, ბიზნესპარტნიორს ევროპაში უნდა მიწეროს, ორი თვე მაინც დამჭირდება, ვიზა უნდა ავიღო, მერე შეიძლება ჩამოვიდე და შეგხვდეო,“ – აღნიშნა ლაშა ხუბაშვილმა.

ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა ამ რეალობაზე და რა შეიძლება შევცვალოთ?

„ეს დაკავშირებულია ჩვენი პოლიტიკოსების გადაწყვეტილებასთან. „ქართული ოცნება“ მიუთითებს რაღაც საფრთხეებზე, რომელიც სინამდვილეში არ არსებობს საქართველოსთვის, მაგალითად ლგბტქ პროპაგანდა. სინამდვილეში ევროპა ითხოვს იმას, რომ არ იყოს დისკრიმინაცია, ჩაგვრა.

ევროპასთან დაშორება ამ კუთხითაც იქნება ცუდი, რომ უფრო მეტად ამუშავდება ანტიდასავლური პროპაგანდა – ადამიანები საკუთარი თვალით ნაკლებად ნახავენ, როგორ ცხოვრობენ სინამდვილეში ევროპელები. სიმართლის დანახვა კიდევ უფრო რთული გახდება.

პასუხისმგებლობა, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებაში მყოფ ადამიანებს ეკისრებათ.

მინდა, ოპტიმისტად დავრჩე. ვფიქრობ, რომ ჩვენი ქვეყანა გადარჩება – ბევრი მსგავსი სირთულე გადაგვიტანია. ადამიანებმა სწორად უნდა გაანალიზონ, რა ხდება სინამდვილეში. გამოსავალი ესაა,“- მიიჩნევს ლაშა ხუბაშვილი.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
