ვინ აშენებს ცათამბჯენებს ფიროსმანის ქუჩაზე და რას აპროტესტებს მოსახლეობა

ბათუმის მერის ყოფილი მოადგილის, ხელვაჩაურის საკრებულოს წევრისა და კიდევ სხვა პირების კომპანია, შპს „ცენტრალ სითი ლაინი“, ბათუმში, ფიროსმანის ქუჩის #8- ის მიმდებარედ, ცათამბჯენს აშენებს.
შპს „ცენტრალ სითი ლაინის“ დირექტორი და 38 პროცენტის მფლობელი ზურაბ ბერიძეა, ბათუმის ყოფილი ვიცე-მერი. კომპანიის 38 პროცენტს გიორგი ზოიძე ფლობს, დარჩენილი 24 პროცენტი შპს „უან პროჯექტის“ საკუთრებაა, რომლის 50-5- პროცენტსაც ხელვაჩაურის საკრებულოს წევრის შოთა ფუტკარაძის კომპანია და ლუკა გერეხელიას კომპანიები ინაწილებენ.
ამ მშენებლობას მიმდებარედ მცხოვრები მოსახლეობა აპროტესტებს. „დაგვპირდა თქვენს კორპუსსაც ავიღებო და აღარ აპირებს“ – ამბობენ ისინი.
დღეს, 20 აგვისტოს, მოქალაქეებმა საპროტესტო აქციაც გამართეს.
მოქალაქეები მიიჩნევენ, რომ მათი საცხოვრებელი სახლები მასშტაბური ცათამბჯენების მშენებლობის შემდეგ უსაფრთხო ვეღარ იქნება. მშენებლობის ნებართვის ნებართვის მიღებამდე მშენებელი მათ დაჰპირებია, რომ ჩანაცვლებას მათაც შესთავაზებდა, ამიტომაც თავის დროზე აქ 50-სართულიანი კორპუსის მშენებლობაზე ნებართვის გაცემას არ შეეწინააღმდეგენ.
ამ სამშენებლო პროექტზე „ბათუმელები“ ადრეც წერდა როცა მერიის ინიციირებით ბათუმის საკრებულომ მიწის ნაკვეთის განაშენიანების დეტალური გეგმა დაამტკიცა. იგივე კვარტალში კიდევ ერთი ცათამბჯენის მშენებლობას სხვა კომპანია – „ბლექ სი თაუერი“ გეგმავს, ამიტომაც კომპანიებმა ბათუმის მერიას ერთობლივი განაშენიანების დეტალური გეგმით მიმართეს.
დოკუმენტის მიხედვით ბათუმში, გორგილაძის ქუჩის ბოლოს [N113] პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მიმდებარედ, ფიროსმანის ქუჩა N10-ში გეგმარებითი ერთეული მოიცავს 7 სამშენებლო მიწის ნაკვეთს და მათი ფართობი შეადგენს 8003 კვ.მეტრს, მათ შორის საპროექტო მიწის ნაკვეთების საერთო ფართობია 4194 კვ.მეტრი.
