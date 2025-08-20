ბათუმის ნაწილს წყალი არ მიეწოდება – რას ამბობს კომპანია

„ბათუმის წყლის“ ინფორმაციით, წყალმომარაგების ცენტრალური მილი დაზიანდა, რის გამოც, დღეს, 20 აგვისტოს, წყალმომარაგება შეეზღუდა ბათუმის გარკვეულ უბნებს.
„გვიან ღამით, წყალმომარაგების ცენტრალური მაგისტრალური მილი დაზიანდა. აღდგენითი სამუშაოები მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა. დაზიანების მასშტაბიდან გამომდინარე სამუშაოები ამ დრომდე უწყვეტად გრძელდება.
აღნიშნულის გამო წყალმომარაგება შეეზღუდათ:
გოგებაშვილის, ბაქოს, ჭავჭავაძის #1, წერეთლის #15/17, კაჩინსკების, ნიჟარაძის, ჰელიმიშის, ადლიის ქუჩებზე, აეროპორტის გზატკეცილზე, ფ. ხალვაშის გამზირზე, შესახვევებსა და ჩიხებში, ბარცხანაში, ფაღავას, მაქაცარიასა და სვიშევსკის ქუჩებზე, ორთაბათუმში, წინსვლის, განთიადისა და თამარის დასახლებაში მცხოვრებ აბონენტებს“ – იუწყება კომპანია.
„ბათუმის წყლის“ ინფორმაციით, წყალმომარაგება დღეს, 20 აგვისტოს, 17:00 საათისთვის აღდგება.