„სინათლე არ უნდა ჩაქრეს“ – თბილისში 21 აგვისტოს ფარნების მარში გაიმართება

18.08.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

21 აგვისტოს, ხუთშაბათს, 20 საათზე, თბილისში, პირველი რესპუბლიკის მოედანზე ფარნების მარში და ფოტოგამოფენა გაიმართება დამოუკიდებელი მედიის მხარდასაჭერად.

„სინათლე არ უნდა ჩაქრეს“ – ესაა მარშის მთავარი გზავნილი და ასე ეწოდება ონლაინმედიების საერთო კამპანიას, რომლის მიზანიც დამოუკიდებელი მედიის დასაცავად მხარდამჭერების გაერთიანებაა.

„მოდი მედიის მხარდასაჭერად მარშზე ფარნით და გაანათე გზა რესპუბლიკის მოედნიდან პარლამენტამდე!

მოდი მარშზე, მოიტანე ფარანი და გაანათე გზა. თითოეული ნათება მოქალაქის ხმაა, რომელიც ამბობს: ქვეყანა ცოცხალია, ხალხი, ფხიზლადაა, სინათლე არ ჩაქრება!

პარლამენტთან დაგხვდება ფოტოგამოფენა, სადაც დამოუკიდებელი ონლაინმედიების ჟურნალისტების მიერ გაშუქებულ მნიშვნელოვან მასალებს ნახავ.

რეპრესიულმა კანონმდებლობამ დამოუკიდებელი ონლაინმედია გაქრობის საფრთხის წინაშე დააყენა. ჟურნალისტები მუდმივი ზეწოლის ფონზე – თავისუფლების, ჯანმრთელობისა და პირადი უსაფრთხოების ფასად აგრძელებენ პროფესიულ საქმიანობას.

რეჟიმი მზია ამაღლობელს სამაგალითოდ სჯის.

ჩვენ ამას ერთობით და წინააღმდეგობით ვპასუხობთ“ – ნათქვამია ღონისძიების ანონსში.

კამპანია – „სინათლე არ უნდა ჩაქრეს“ – 13 აგვისტოს, ონლაინმედიების ვებგვერდების სიმბოლური გათიშვით დაიწყო. ამ აქტმა საზოგადოებას შეახსენა, თუ რამდენად რეალურია სიბნელის დადგომის საფრთხე.

ნახეთ კამპანიის პლატფორმა – სინათლე მედია 

ეს კი ის ანგარიშის ნომრებია, რომელზე გადარიცხვითაც შეგიძლიათ დამოუკიდებელ, ქართულ ონლაინმედიებს დაეხმაროთ: თიბისი ბანკი – #GE76TB7548536080100013; საქართველოს ბანკი – #GE06BG0000000609779465

მიმღები: “ხალხის წყარო”

ამ ბმულზე კი შესაძლებელია თანხის გადარიცხვა ემიგრაციიდან.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
