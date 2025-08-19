ბათუმში ელექტროსკუტერები ისევ ქაოსურად მოძრაობენ – მერიამ რეგულაცია ვერ შეიმუშავა

ბათუმის მერია ქალაქს ელექტროსკუტერით მოძრაობის რეგულაციების შემუშავებას 2024 წელს დაჰპირდა, თუმცა უშედეგოდ. 2025 წლის აგვისტოში მერიაში პასუხი არ აქვთ კითხვაზე – ამ დრომდე რატომ ვერ შეიმუშავეს ელექტროსკუტერით მოძრაობის წესები ქალაქში.
ბათუმში წელს ელექტროსკუტერების რაოდენობა გაიზარდა და მათი მოძრაობა კიდევ უფრო ქაოსური გახდა.
ზოგ შემთხვევაში მოქალაქეები ელექტროსკუტერს სამსახურში მისასვლელადაც კი იყენებენ, თუმცა ტროტუარებზე არსებული ქაოსის გამო, რასაც არასწორი პარკირება და სხვადასხვა ბარიერები იწვევს, მათაც ისევე უჭირთ გადაადგილება, როგორც ველოსიპედის მომხმარებლებს.
არის შემთხვევები, როცა ელექტროსკუტერით მოსარგებლეები ქალაქის ქუჩებში, ტროტუარებზე, სწრაფად მოძრაობენ და ასეთ დროს ქვეითად მოსიარულეს სწრაფი რეაქცია სჭირდება იმისთვის, რომ მათ თავი აარიდოს. საფრთხის ქვეშ არიან მცირეწლოვანი ბავშვები.
ელექტრომოწყობილობებით სწრაფი გადაადგილება არაერთი ავარიის მიზეზიც გახდა, რის გამოც ბულვარში სასეირნოდ გასულმა ადამიანებმა მნიშვნელოვანი დაზიანებები მიიღეს.
სწორედ ამ შემთხვევებს ასახელებდა რეგულაციის შემოღების აუცილებლობის მიზეზად ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაცია, რომელიც შეზღუდვის შემოღების ინიციატორი იყო.
უსაფრთხოების წესების შესაბამისად, ელექტროსკუტერით გადაადგილება რეკომენდებული არ არის არასრულწლოვანებისთვის, ასევე – არაფხიზელ მდგომარეობაში. საჭიროა ჩაფხუტის ტარება და ასე შემდეგ, თუმცა ამაზე კონტროლს არავინ ახორციელებს.
ელექტროსკუტერებით გადაადგილებასთან დაკავშირებით უსაფრთხოების წესების აუცილებლობაზე გასულ წელს ბათუმის საკრებულოს ერთ-ერთ სხდომაზეც ისაუბრეს. ამ სხდომას ესწრებოდა ბათუმის მერი არჩილ ჩიქოვანიც, რომელიც დაეთანხმა მოსაზრებას, რომ ამ მიმართულებით რეგულაცია აუცილებლად შესამუშავებელია. მან სხდომაზე განაცხადა, რომ ამაზე მერიაში იმუშავებდნენ.
თუმცა, 2024 წლის 31 მაისს ბათუმის მერიამ, საკრებულოს თანხმობით, „ბულვარში, პარკში, სკვერში მოტოციკლით, კვადროციკლით და ელექტრომობილით გადაადგილების წესის“ რამდენიმე მუხლი 2025 წლის იანვრამდე შეაჩერა, შემდეგ ეს ვადა კიდევ გააგრძელეს.
ამ ცვლილების მიხედვით ბათუმის ბულვარში არსებულ ველობილიკზე დაუშვეს ორბორბლიანი ელექტროთვითმგორავით გადაადგილება, ხოლო ბათუმის ახალი ბულვარიდან დელფინარიუმის გასწვრივ არსებულ მონაკვეთამდე, კერძოდ, ველობილიკზე – ელექტროტრანსპორტის, მხოლოდ სამბორბლიანი ელექტროსკუტერის გადაადგილება.
გარკვეული შეზღუდვების შეჩერების ინიციატორი ამ შემთხვევაშიც ბათუმის ბულვარი იყო. საკრებულოს შესაბამისი განკარგულების პროექტის მიხედვით, ამ მოთხოვნით მერიას ბულვარის ადმინისტრაციამ მიმართა.