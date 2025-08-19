მთავარი,სიახლეები

ბათუმში ელექტროსკუტერები ისევ ქაოსურად მოძრაობენ – მერიამ რეგულაცია ვერ შეიმუშავა

19.08.2025 •
ბათუმში ელექტროსკუტერები ისევ ქაოსურად მოძრაობენ – მერიამ რეგულაცია ვერ შეიმუშავა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმის მერია ქალაქს ელექტროსკუტერით მოძრაობის რეგულაციების შემუშავებას 2024 წელს დაჰპირდა, თუმცა უშედეგოდ. 2025 წლის აგვისტოში მერიაში პასუხი არ აქვთ კითხვაზე – ამ დრომდე რატომ ვერ შეიმუშავეს ელექტროსკუტერით მოძრაობის წესები ქალაქში.

ბათუმში წელს ელექტროსკუტერების რაოდენობა გაიზარდა და მათი მოძრაობა კიდევ უფრო ქაოსური გახდა.

ზოგ შემთხვევაში მოქალაქეები ელექტროსკუტერს სამსახურში მისასვლელადაც კი იყენებენ, თუმცა ტროტუარებზე არსებული ქაოსის გამო, რასაც არასწორი პარკირება და სხვადასხვა ბარიერები იწვევს, მათაც ისევე უჭირთ გადაადგილება, როგორც ველოსიპედის მომხმარებლებს.

არის შემთხვევები, როცა ელექტროსკუტერით მოსარგებლეები ქალაქის ქუჩებში, ტროტუარებზე, სწრაფად მოძრაობენ და ასეთ დროს ქვეითად მოსიარულეს სწრაფი რეაქცია სჭირდება იმისთვის, რომ მათ თავი აარიდოს. საფრთხის ქვეშ არიან მცირეწლოვანი ბავშვები.

ელექტრომოწყობილობებით სწრაფი გადაადგილება არაერთი ავარიის მიზეზიც გახდა, რის გამოც ბულვარში სასეირნოდ გასულმა ადამიანებმა მნიშვნელოვანი დაზიანებები მიიღეს.

სწორედ ამ შემთხვევებს ასახელებდა რეგულაციის შემოღების აუცილებლობის მიზეზად ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაცია, რომელიც შეზღუდვის შემოღების ინიციატორი იყო.

უსაფრთხოების წესების შესაბამისად, ელექტროსკუტერით გადაადგილება რეკომენდებული არ არის არასრულწლოვანებისთვის, ასევე – არაფხიზელ მდგომარეობაში. საჭიროა ჩაფხუტის ტარება და ასე შემდეგ, თუმცა ამაზე კონტროლს არავინ ახორციელებს.

ელექტროსკუტერებით გადაადგილებასთან დაკავშირებით უსაფრთხოების წესების აუცილებლობაზე გასულ წელს ბათუმის საკრებულოს ერთ-ერთ სხდომაზეც ისაუბრეს. ამ სხდომას ესწრებოდა ბათუმის მერი არჩილ ჩიქოვანიც, რომელიც დაეთანხმა მოსაზრებას, რომ ამ მიმართულებით რეგულაცია აუცილებლად შესამუშავებელია. მან სხდომაზე განაცხადა, რომ ამაზე მერიაში იმუშავებდნენ.

თუმცა, 2024 წლის 31 მაისს ბათუმის მერიამ, საკრებულოს თანხმობით, „ბულვარში, პარკში, სკვერში მოტოციკლით, კვადროციკლით და ელექტრომობილით გადაადგილების წესის“ რამდენიმე მუხლი 2025 წლის იანვრამდე შეაჩერა, შემდეგ ეს ვადა კიდევ გააგრძელეს.

ამ ცვლილების მიხედვით ბათუმის ბულვარში არსებულ ველობილიკზე დაუშვეს ორბორბლიანი ელექტროთვითმგორავით გადაადგილება, ხოლო ბათუმის ახალი ბულვარიდან დელფინარიუმის გასწვრივ არსებულ მონაკვეთამდე, კერძოდ, ველობილიკზე – ელექტროტრანსპორტის, მხოლოდ სამბორბლიანი ელექტროსკუტერის გადაადგილება.

გარკვეული შეზღუდვების შეჩერების ინიციატორი ამ შემთხვევაშიც ბათუმის ბულვარი იყო. საკრებულოს შესაბამისი განკარგულების პროექტის მიხედვით, ამ მოთხოვნით მერიას ბულვარის ადმინისტრაციამ მიმართა.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
ბათუმისთვის ახალ ავტობუსებს ყიდულობენ – ტენდერში მონაწილეობა 10 ათასი ლარი ღირს
ბათუმისთვის ახალ ავტობუსებს ყიდულობენ – ტენდერში მონაწილეობა 10 ათასი ლარი ღირს
ბათუმში პროტესტის ადგილზე ტროტუარის მოსაწყობად მერიამ ტენდერი მეოთხედ გამოაცხადა
ბათუმში პროტესტის ადგილზე ტროტუარის მოსაწყობად მერიამ ტენდერი მეოთხედ გამოაცხადა
ვინ არის ბათუმის მერის მოვალეობის ახალი შემსრულებლი
ვინ არის ბათუმის მერის მოვალეობის ახალი შემსრულებლი
„ბათუმში 38 ბაღიდან 12 ახალ სასწავლო წელს ვერ შეხვდება ნორმალურ მდგომარეობაში“ – „ლელო“
„ბათუმში 38 ბაღიდან 12 ახალ სასწავლო წელს ვერ შეხვდება ნორმალურ მდგომარეობაში“ – „ლელო“

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 7 ივნისი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 12 დეკემბერი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 27 თებერვალი

აგვისტოში ბათუმის ბულვარში ელექტრომობილით გადაადგილებისთვის 25 პირი დააჯარიმეს 19.08.2025
აგვისტოში ბათუმის ბულვარში ელექტრომობილით გადაადგილებისთვის 25 პირი დააჯარიმეს
„არ მქონია პირდაპირი კომუნიკაცია, მას ტელეფონი არ აქვს“ – კობახიძე თორნიკე რიჟვაძეზე 19.08.2025
„არ მქონია პირდაპირი კომუნიკაცია, მას ტელეფონი არ აქვს“ – კობახიძე თორნიკე რიჟვაძეზე
საქართველოდან ყველაზე მეტი საქონელი წელს რუსეთში გავიდა – 7 თვის მონაცემები 19.08.2025
საქართველოდან ყველაზე მეტი საქონელი წელს რუსეთში გავიდა – 7 თვის მონაცემები
ბათუმში ელექტროსკუტერები ისევ ქაოსურად მოძრაობენ – მერიამ რეგულაცია ვერ შეიმუშავა 19.08.2025
ბათუმში ელექტროსკუტერები ისევ ქაოსურად მოძრაობენ – მერიამ რეგულაცია ვერ შეიმუშავა
ზელენსკიმ გაასაჯაროვა უსაფრთხოების გარანტიებზე საკუთარი მოთხოვნების დეტალები 19.08.2025
ზელენსკიმ გაასაჯაროვა უსაფრთხოების გარანტიებზე საკუთარი მოთხოვნების დეტალები
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 19 აგვისტო 19.08.2025
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 19 აგვისტო