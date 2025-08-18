ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკრგებზე ომში – 18 აგვისტო

უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის დღევანდელი მონაცემებით, ომის დაწყებიდან 2025 წლის 18 აგვისტომდე პერიოდში, რუსეთის არმიის საბრძოლო დანაკარგი არის:
- ცოცხალი ძალა – დაახლოებით 1 070 890 ადამიანი [გასულ დღე-ღამეში +940]
- ტანკი – 11 118 ერთეული [+2]
- ჯავშანტექნიკა – 23 148 ერთეული [+5]
- საარტილერიო სისტემა – 31 632 ერთეული [+43]
- MLRS – 1 469 ერთეული [+1]
- საზენიტო საბრძოლო სისტემა – 1 208 ერთეული [+0]
- თვითმფრინავი – 422 ერთეული [+0]
- ვერტმფრენი – 340 ერთეული [+0]
- უპილოტო საფრენი აპარატის ოპერატიულ-ტაქტიკური დონე – 51 685 ერთეული [+157]
- ფრთოსანი რაკეტა [ჩამოაგდეს] – 3 558 ერთეული [+0]
- გემი/ნავი – 28 ერთეული [+0]
- წყალქვეშა ნავი – 1 ერთეული [+0]
- მანქანები და საწვავის ავზები – 58 937 ერთეული [+116]
- სპეცტექნიკა – 3 942 ერთეული [+0]
უკრაინის გენერალური შტაბის განცხადებით, საომარი მოქმედებების მაღალი ინტენსივობის გამო მონაცემები იცვლება.
უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ინფორმაცია ჯერ არ განუახლებია რუსეთს.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული მონაცემებით, ომის დაწყებიდან 2025 წლის 17 აგვისტომდე პერიოდში სულ განადგურებულია უკრაინის:
- 665 თვითმფრინავი
- 283 ვერტმფრენი
- 77 959 უპილოტო საფრენი აპარატი
- 625 საზენიტო სარაკეტო სისტემა
- 24 618 ტანკი და სხვა ჯავშანტექნიკა
- 1 586 მრავალჯერადი სარაკეტო გამშვები
- 28 625 საველე არტილერია და ნაღმმტყორცნი
- 39 813 სპეციალური სამხედრო მანქანა
რუსეთის თავდაცვა, ამ მონაცემებთან ერთად, უკრაინის არმიის ცოცხალი ძალის დანაკარგების შესახებ სტატისტიკას არ აქვეყნებს.
ეს ის მონაცემებია, რომელსაც უკრაინა და რუსეთი ოფიციალურად ავრცელებენ, თუმცა ომის პირობებში შეუძლებელია ზუსტად გადამოწმება, რამდენად შეესაბამება მხარეების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია დანაკარგების შესახებ რეალურ რიცხვებს.
—
რუსეთი უკრაინაში 2022 წლის 24 თებერვალს გამთენიისას შეიჭრა და სრულმასშტაბიანი ომი დაიწყო.
