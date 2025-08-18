მთავარი,სიახლეები

ხარკოვში რუსეთის დარტყმის შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის წლინახევრის ბავშვი

18.08.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

უკრაინაში, ქალაქ ხარკოვში, რუსეთის დარტყმის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა გაიზარდა. დღეს, 18 აგვისტოს, დილით, მაშველებმა ხარკოვში სახლის ნანგრევებში კიდევ ერთი ცხედარი იპოვეს – დაღუპულთა რიცხვმა ხუთს მიაღწია.

უკრაინული მედიის, „უკრაინსკა პრავდას“ ცნობით, დაღუპულთა შორის ერთი ბავშვია, წლინახევრის გოგონა.

დაშავდა 17 ადამიანი, მათ შორის 6 ბავშვია.

რუსეთმა ხარკოვის სამრეწველო რაიონებზე „შაჰედებით“ შეტევა 17 აგვისტოს, ღამით განახორციელა. ერთი დრონი საცხოვრებელ კორპუსს მოხვდა და ნანგრევებში ადამიანები მოჰყვნენ.

 

 

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
