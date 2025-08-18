ხარკოვში რუსეთის დარტყმის შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის წლინახევრის ბავშვი

უკრაინაში, ქალაქ ხარკოვში, რუსეთის დარტყმის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა გაიზარდა. დღეს, 18 აგვისტოს, დილით, მაშველებმა ხარკოვში სახლის ნანგრევებში კიდევ ერთი ცხედარი იპოვეს – დაღუპულთა რიცხვმა ხუთს მიაღწია.
უკრაინული მედიის, „უკრაინსკა პრავდას“ ცნობით, დაღუპულთა შორის ერთი ბავშვია, წლინახევრის გოგონა.
დაშავდა 17 ადამიანი, მათ შორის 6 ბავშვია.
რუსეთმა ხარკოვის სამრეწველო რაიონებზე „შაჰედებით“ შეტევა 17 აგვისტოს, ღამით განახორციელა. ერთი დრონი საცხოვრებელ კორპუსს მოხვდა და ნანგრევებში ადამიანები მოჰყვნენ.