არ მიიღოთ „უცხო ინტერესების გამტარებლის" ყალბი და შეურაცხმყოფელი იარლიყები – განცხადება

16.08.2025 •
არ მიიღოთ „უცხო ინტერესების გამტარებლის“ ყალბი და შეურაცხმყოფელი იარლიყები – განცხადება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 16 აგვისტოს, 34-მა არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციამ სოლიდარობის წერილი გაავრცელა იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებისადმი, რომლებსაც „ქართული ოცნების“ ანტიკორუფციული ბიურო, ე.წ „უცხოური აგენტების რეგისტრაციის შესახებ“ კანონის დარღვევაში ადანაშაულებს და სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის დაკისრებით ემუქრება.

განცხადებაში ნათქვამია:

„ჩვენ, ხელმომწერი სამოქალაქო ორგანიზაციები, სრულ სოლიდარობას ვუცხადებთ ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომელთაც ანტიკორუფციული ბიურო ე.წ. „უცხოური აგენტების რეგისტრაციის შესახებ“ კანონის დარღვევაში სდებს ბრალს.

პირველ რიგში, ვაფიქსირებთ პატივისცემას პრინციპული პოზიციისადმი, არ მიიღოთ „უცხო ინტერესების გამტარებლის“ ყალბი და შეურაცხმყოფელი იარლიყები.

თქვენ ხართ დამოუკიდებელი ქართული ორგანიზაციები, რომლებიც მოქმედებენ საკუთარ წესდებების მიხედვით  და ემსახურებით მხოლოდ ქართველ ხალხს. თქვენი მისია – ქალების, ბავშვების, მშრომელთა, შშმ პირთა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ყველა ჩაგრული ადამიანის უფლებების დაცვა – დემოკრატიული საზოგადოების არსებობისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.

დამოუკიდებელ არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და მედიაზე თავდასხმა არა მხოლოდ თქვენს ორგანიზაციებზე, არამედ ქვეყნის დემოკრატიის საფუძვლებზე შეტევას წარმოადგენს.

ვიზიარებთ თქვენს პოზიციას, რომ საერთაშორისო სტანდარტებისა და აშშ-ის „უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის აქტი“ (FARA)-ს თანახმად, თქვენი ორგანიზაციები არ ექვემდებარებიან მსგავს რეესტრში რეგისტრაციას.

ვაფასებთ თქვენს სიმამაცეს და შეუპოვრობას, რომლითაც აგრძელებთ საქმიანობას უსამართლო თავდასხმებისა და სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის მუქარის პირობებში.

თქვენი შრომა აუცილებელია საქართველოს თავისუფალი, დემოკრატიული და ევროპული მომავლის დასაცავად.

თქვენ მარტო არ ხართ. ქართველი ხალხი და საერთაშორისო საზოგადოება თქვენ გვერდით დგას.

ვგმობთ ანტიკონსტიტუციურ თავდასხმებს თქვენ მიმართ და ვიზიარებთ, რომ თქვენი ბრძოლა ემსახურება საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს, ვისაც საქართველოს თავისუფალი, სამართლიანი და დემოკრატიული მომავლის სჯერა.

პატივისცემითა და ურყევი სოლიდარობით“-ნათქვამია არასამთავრობოების მიერ გაკეთებულ განცხადებაში, რომელიც დღეს, 16 აგვისტოს გავრცელდა.

აღნიშნულ განცხადებას ხელს აწერს საქართველოში მოქმედი 34 ორგანიზაცია.

  1. Europe Foundation • ევროპის ფონდი სამოქალაქო იდეა
  2. სამოქალაქო მოძრაობა თავისუფლებისთვის • Civic Movement for Freedom
  3. EuroClub Kvareli • ყვარლის ევროკლუბი
  4. სამოქალაქო აქტივობის ცენტრი ლაკმუსი
  5. საქართველოს ევროპული ორბიტა/Georgia’s European Orbit
  6. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი-Economic Policy Research Center ‒ EPRC
  7. სამოქალაქო სოლიდარობის ფონდი / Civil Solidarity Fund
  8. სასამართლოს გუშაგი-GeorgianPrevention For Progress
  9. პრევენცია პროგრესისთვის./Prevention For Progress
  10. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი (DRI)
  11. ევროპულ-ქართული ინსტიტუტი (EGI)
  12. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია/ Georgian Young Lawyers’ Association
  13. მწვანე ალტერნატივა/ Green Alternative
  14. უფლებები საქართველო – Rights Georgia
  15. ინფორმაციის თავისფლების განვიატარების ინსტიტუტი -IDFI
  16. საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა – GDI
  17. თბილისი პრაიდი –
  18. ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი Tolerance and Diversity Institute (TDI)
  19. საქართველოს მომავლის აკადემია Georgia’s Future Academy
  20. მედიაომბუდსმენი Mediaombudsman
  21. Georgian Charter of Journalistic Ethics- საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია
  22. ბათუმელები • Batumelebi.ge
  23. ნეტგაზეტი- ge
  24. პროაქტივ ჯგუფი საქართველო
  25. მედია კლუბი Media club
  26. სტუდია რე
  27. ადამიანის უფლებათა ცენტრი-HRC
  28. საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია
  29. EECMD – აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის
  30. კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრი
  31. International Center on Conflict and Negotiation
  32. წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი
  33. სამოქალაქო იდეა- Civic Idea
  34. ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი – Women’s Initiative Supporting Group

მთავარი ფოტო: არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებსაც ანტიკორუფციული ბიურო ემუქრება.

„ვაპირებთ ბოლომდე ბრძოლას“ – ინტერვუ NGO-ების ხელმძღვანელების პატიმრობით მუქარაზე

