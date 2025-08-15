ბათუმში აქტივისტი მზია ამაღლობელის სტენსილის გამო დააჯარიმეს

აქტივისტი თამარ კურატიშვილი წერს, რომ სასამართლოდან დაჯარიმების შესახებ აცნობეს. საქმე ეხება მზია ამაღლობელის სტენსილს წარწერით – „სილა რეჟიმს“, რომელიც აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის ეზოს შესასვლელთან გააკეთა.
„მორიგი ჯარიმის შესახებ დამირეკეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოდან, დაჯარიმებული ვარ 150-ე მუხლის მეორე ნაწილით, რას გულისხმობს და – მზიას განაჩენის გამოცხადების შემდეგ, გავაკეთე მზიას სტენსილი წარწერით „სილა რეჟიმს“, იმ განყოფილების თაღებზე, სადაც მზია ამაღლობელი დააკავეს.
რომ კითხოთ, ამ განყოფილებას გარე კამერები არ აქვს – ასე უპასუხეს მზიას, როცა ვიდეოჩანაწერები მოითხოვა. ჩემ შემთხვევაში კი, მტკიცებულებად წარმოდგენილია ვიდეომასალა.
ბათუმის საქალაქო სასამართლოში პროცესი ჩანიშნულია 20 აგვისტოს 11:00 საათზე. კვლავ გეპატიჟებით მორიგ კონცერტზე, მოქალაქენო.
სილა რეჟიმს! აი, რაც შეხება ჩემს ჯარიმებს, სტენსილის ჯარიმებს ვიხდიდი-ხოლმე, ამ ბოლო ხანებში უსამართლოდ და უკანონოდ დაკისრებული ჯარიმების შემდეგ, გადავწყვიტე, ჯარიმები სისტემას ვათვლევინო. სასამართლო პროცესებს დავესწრები ხოლმე იმის მიხედვით, რა ხასიათზე გავიღვიძებ. ჯარიმები წერეთ და გეჭიროთ!“ – წერს თამარ კურატაშვილი ფეისბუქზე.