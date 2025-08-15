მთავარი,სიახლეები

ბათუმში აქტივისტი მზია ამაღლობელის სტენსილის გამო დააჯარიმეს

15.08.2025 •
ბათუმში აქტივისტი მზია ამაღლობელის სტენსილის გამო დააჯარიმეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აქტივისტი თამარ კურატიშვილი წერს, რომ სასამართლოდან დაჯარიმების შესახებ აცნობეს. საქმე ეხება მზია ამაღლობელის სტენსილს წარწერით – „სილა რეჟიმს“, რომელიც აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის ეზოს შესასვლელთან გააკეთა.

„მორიგი ჯარიმის შესახებ დამირეკეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოდან, დაჯარიმებული ვარ 150-ე მუხლის მეორე ნაწილით, რას გულისხმობს და – მზიას განაჩენის გამოცხადების შემდეგ, გავაკეთე მზიას სტენსილი წარწერით „სილა რეჟიმს“, იმ განყოფილების თაღებზე, სადაც მზია ამაღლობელი დააკავეს.

რომ კითხოთ, ამ განყოფილებას გარე კამერები არ აქვს – ასე უპასუხეს მზიას, როცა ვიდეოჩანაწერები მოითხოვა. ჩემ შემთხვევაში კი, მტკიცებულებად წარმოდგენილია ვიდეომასალა.

ბათუმის საქალაქო სასამართლოში პროცესი ჩანიშნულია 20 აგვისტოს 11:00 საათზე. კვლავ გეპატიჟებით მორიგ კონცერტზე, მოქალაქენო.

სილა რეჟიმს! აი, რაც შეხება ჩემს ჯარიმებს, სტენსილის ჯარიმებს ვიხდიდი-ხოლმე, ამ ბოლო ხანებში უსამართლოდ და უკანონოდ დაკისრებული ჯარიმების შემდეგ, გადავწყვიტე, ჯარიმები სისტემას ვათვლევინო. სასამართლო პროცესებს დავესწრები ხოლმე იმის მიხედვით, რა ხასიათზე გავიღვიძებ. ჯარიმები წერეთ და გეჭიროთ!“ – წერს თამარ კურატაშვილი ფეისბუქზე.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
