მთავარი,სიახლეები

„ბათუმში 38 ბაღიდან 12 ახალ სასწავლო წელს ვერ შეხვდება ნორმალურ მდგომარეობაში“ – „ლელო“

12.08.2025 •
„ბათუმში 38 ბაღიდან 12 ახალ სასწავლო წელს ვერ შეხვდება ნორმალურ მდგომარეობაში“ – „ლელო“
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ახლა ვიმყოფებით ქალაქ ბათუმის 34-ე ბაღთან, რომელიც 2018 წელს დიდი ზარზეიმით გაიხსნა. მასში მილიონობით ლარი გაიხარჯა და დღეს ეს ბაღი არის ავარიულ მდგომარეობაში. ეს მეტყველებს იმაზე, რომ საბავშვო ბაღებიც კი ჩვენი ხელისუფლებისთვის გახდა კორუფციის წყარო,“ – პარტია „ლელო“ ბათუმში არსებულ საბავშვო ბაღების პრობლემაზე საუბრობს.

დღეს, 12 აგვისტოს, „ლელოს“ წევრებმა თამარის დასახლებაში მდებარე 34-ე საბავშვო ბაღთან ბრიფინგი გამართეს.

ბათუმის 34-ე საბავშო ბაღი მიმდინარე წლის აპრილში დაიხურა. ადმინისტრაციამ მშობლებს დახურვის მიზეზად, შენობაში გაჩენილი ბზარები დაუსახელა.

ბაღი ახლადაშენებულია. შესყიდვების პორტალის მიხედვით ბათუმის მერიამ ტენდერი 34-ე საბავშვო ბაღის აშენებაზე 2017 წელს გამოაცხადა. მის ასაშენებლად კი, 1 მილიონ 574 ათასი ლარი დაიხარჯა. დამატებითი თანხები დაიხარჯა ასევე შენობის რემონტსა და ინვენტარით აღჭურვაზე.

„ქალაქში, სადაც მუნიციპალური ბაღები არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, ქალაქში, სადაც ყოველწლიურად ათასობით ბავშვი რჩება მუნიციპალური ბაღების გარეშე, 38 ბაღიდან 12 ახალ სასწავლო წელს ვერ შეხვდება ნორმალურ მდგომარეობაში, ვერ შეძლებს აღსაზრდელების მიღებას. რაც მიუთითებს იმაზე, რომ „ქართული ოცნებისთვის“ ეს [საბავშო ბაღები] არ არის მთავარი პრიორიტეტი,“ – თქვა დღეს გამართულ ბრიფინგზე პარტია „ლელოს“ წევრმა ვაჟა დარჩიამ.

ვაჟა დარჩიას თქმით, დღეს ბაღის ასაკის მქონე ბავშვების მშობლებისთვის, შვილების სახელმწიფო ბაღში დარეგისტრიტება ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად იქცა.

„დარეგისტრირებაც კი იქცა კორუფციის წყაროდ, მშენებლობებიც იქცა კორუფციის წყაროდ. მაშინ როცა ჩვენს ქალაქში ათასობით ადამიანი ცხოვრობს საბჭოთა სახლებში, წარმოუდგენელია 7 წლის წინ აშენებული ბაღი დაიხუროს იმ მიზეზით, რომ მას ჰქონდეს ავარიულის სტატუსი. მაშინ როცა მასში დაახლოებით 4 მილიონ ლარამდეა დახარჯული.

ამიტომ ეს მიუთითებს ერთ რამეზე, იმაზე რომ ხელისუფლებისთვის არ არის პრიორიტეტი საბავშვო ბაღების კეთილმოწყობა, ბავშვების ნორმალურ პირობებში ჩაყენება. ხელისუფლებისთვის მთავარი ამოცანა არის რაღაცნაირად კორუფციული ინტერესები გამოკვეთონ და არა ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი ინტერესები,“ – ამბობს ვაჟა დარჩია.

რამდენი ბაღია ბათუმში მზად სექტემბერში ბავშვების მისაღებად და რამდენია ავარიულ მდგომარეობაში ან რემონტს საჭიროებს – ამ კითხვით მივმართეთ ბათუმის ბაღების გაერთიანებას.

პასუხს მიღების შემთხვევაში აქვე შემოგთავაზებთ.

 

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
ენმ-ის კონტრდაზვერვის ყოფილი მაღალჩინოსანი “ოცნების” ბათუმის მერობის კანდიდატი გახდა
ენმ-ის კონტრდაზვერვის ყოფილი მაღალჩინოსანი “ოცნების” ბათუმის მერობის კანდიდატი გახდა
ბათუმის მერობის კანდიდატი გიორგი ცინცაძე იქნება
ბათუმის მერობის კანდიდატი გიორგი ცინცაძე იქნება
ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი სამხარაულის ბიუროს ხელმძღვანელად ინიშნება
ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი სამხარაულის ბიუროს ხელმძღვანელად ინიშნება
„აღარ დამირეკავს მერიაში და 112-ში, რა აზრი აქვს?“ – მოქალაქე დატბორილი ბათუმიდან
„აღარ დამირეკავს მერიაში და 112-ში, რა აზრი აქვს?“ – მოქალაქე დატბორილი ბათუმიდან

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 11 ივნისი

ვინ არის უკრაინის ახალი მთავარსარდალი, გენერალ-პოლკოვნიკი სირსკი

ჩვენ გვყავს 880 ათასი მებრძოლი – ზელენსკი

„ბათუმში 38 ბაღიდან 12 ახალ სასწავლო წელს ვერ შეხვდება ნორმალურ მდგომარეობაში“ – „ლელო“ 12.08.2025
„ბათუმში 38 ბაღიდან 12 ახალ სასწავლო წელს ვერ შეხვდება ნორმალურ მდგომარეობაში“ – „ლელო“
Veteran of 2008 Russo-Georgian War and Prisoner of Conscience Jailed for Two Years in War Anniversary Week 12.08.2025
Veteran of 2008 Russo-Georgian War and Prisoner of Conscience Jailed for Two Years in War Anniversary Week
დუგინი ალიევსა და ფაშინიანზე: „თვალსაჩინოდ უნდა დაისაჯონ, ყველაფერი დავკარგეთ“ 12.08.2025
დუგინი ალიევსა და ფაშინიანზე: „თვალსაჩინოდ უნდა დაისაჯონ, ყველაფერი დავკარგეთ“
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 12 აგვისტო 12.08.2025
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 12 აგვისტო
რა დაამარცხებს რუსეთს სამხრეთ კავკასიაში, სადაც ის მათრახსა და თაფლაკვერს იყენებს – ინტერვიუ 11.08.2025
რა დაამარცხებს რუსეთს სამხრეთ კავკასიაში, სადაც ის მათრახსა და თაფლაკვერს იყენებს – ინტერვიუ
„საქართველოს ხიფათი ელის წულუკიანის კომისიის დასკვნის შემდეგ“ – ინტერვიუ 11.08.2025
„საქართველოს ხიფათი ელის წულუკიანის კომისიის დასკვნის შემდეგ“ – ინტერვიუ