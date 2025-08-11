მთავარი,სიახლეები

ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი სამხარაულის ბიუროს ხელმძღვანელად ინიშნება

11.08.2025 •
ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი სამხარაულის ბიუროს ხელმძღვანელად ინიშნება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი, გიორგი მურვანიძე სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ხელმძღვანელად ინიშნება.

ინფორმაციას ამის შესახებ პროსამთავრობო არხები „რუსთავი 2“ და „იმედი“ ავრცელებენ.

ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებლად გიორგი მურვანიძე 14 მაისს დანიშნეს. გიორგი მურვანიძე მანამდე ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს უფროსის მოადგილის თანამდებობაზე მუშაობდა.

გავრცელებული ინფორმაციით, შესაბამის გადაწყვეტილებას „ქართული ოცნების“ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ხელს დღეს მოაწერს.

როგორც „ბათუმელებისთვის“ გახდა ცნობილი, დღეს, 11 აგვისტოს, 5 საათზე დასახელდება აჭარის მუნიციპალიტეტებში „ქართული ოცნების“ მიერ წარდგენილი მერობის კანდიდატები.

დღესვე გახდება ცნობილი ვინ იქნება ბათუმის მერობის კანდიდატი.

ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი მურვანიძემ 2025 წლის 14 მაისს ბათუმის არჩეული მერი არჩილ ჩიქოვანი ჩაანაცვლა.

თავდაპირველად სწორედ ის მოიაზრებოდა ბათუმის მერობის კანდიდატად 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე.

ამავე თემაზე:

„ვინ გითხრათ, რომ ჩანაცვლება ხდება?“ – ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
„აღარ დამირეკავს მერიაში და 112-ში, რა აზრი აქვს?“ – მოქალაქე დატბორილი ბათუმიდან
„აღარ დამირეკავს მერიაში და 112-ში, რა აზრი აქვს?“ – მოქალაქე დატბორილი ბათუმიდან
ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია ახალ ოფისს მოიწყობს 40-მდე ოთახით
ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია ახალ ოფისს მოიწყობს 40-მდე ოთახით
„ვინ გითხრათ, რომ ჩანაცვლება ხდება?“ – ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი
„ვინ გითხრათ, რომ ჩანაცვლება ხდება?“ – ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი
„ოცნების“ ბათუმის მერობის სავარაუდო კანდიდატი 2 დღის წინ სამშენებლო კომპანიებში ფლობდა წილებს
„ოცნების“ ბათუმის მერობის სავარაუდო კანდიდატი 2 დღის წინ სამშენებლო კომპანიებში ფლობდა წილებს

რუსეთმა ავდიივკა საჰაერო უპირატესობის ხარჯზე აიღო – ISW

რუსეთში არმიის შესახებ „ფეიკის“ გავრცელება ქონების ჩამორთმევით დაისჯება

ზელენსკი საერთაშორისო გამოძიებას ითხოვს „ილ-76“-ის ჩამოვარდნაზე

ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი სამხარაულის ბიუროს ხელმძღვანელად ინიშნება 11.08.2025
ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი სამხარაულის ბიუროს ხელმძღვანელად ინიშნება
6.1 მაგნიტუდის მიწისძვრა თურქეთში – ერთი ადამიანი დაიღუპა 11.08.2025
6.1 მაგნიტუდის მიწისძვრა თურქეთში – ერთი ადამიანი დაიღუპა
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 11 აგვისტო 11.08.2025
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 11 აგვისტო
ბათუმში პოლიციის მანქანა ავარიაში მოყვა და მაღაზიაში შევარდა 11.08.2025
ბათუმში პოლიციის მანქანა ავარიაში მოყვა და მაღაზიაში შევარდა
„მეწყრული პროცესების გამო, დროებით გაყვანილია 15 ოჯახი“ – ხელვაჩაურის მერია 10.08.2025
„მეწყრული პროცესების გამო, დროებით გაყვანილია 15 ოჯახი“ – ხელვაჩაურის მერია
ახალი მტკიცებულება ნინო დათაშვილის საქმეში: „სხეულზე ჰქონდა დაზიანებები…“ 10.08.2025
ახალი მტკიცებულება ნინო დათაშვილის საქმეში: „სხეულზე ჰქონდა დაზიანებები…“