ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი სამხარაულის ბიუროს ხელმძღვანელად ინიშნება

ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი, გიორგი მურვანიძე სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ხელმძღვანელად ინიშნება.
ინფორმაციას ამის შესახებ პროსამთავრობო არხები „რუსთავი 2“ და „იმედი“ ავრცელებენ.
ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებლად გიორგი მურვანიძე 14 მაისს დანიშნეს. გიორგი მურვანიძე მანამდე ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს უფროსის მოადგილის თანამდებობაზე მუშაობდა.
გავრცელებული ინფორმაციით, შესაბამის გადაწყვეტილებას „ქართული ოცნების“ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ხელს დღეს მოაწერს.
როგორც „ბათუმელებისთვის“ გახდა ცნობილი, დღეს, 11 აგვისტოს, 5 საათზე დასახელდება აჭარის მუნიციპალიტეტებში „ქართული ოცნების“ მიერ წარდგენილი მერობის კანდიდატები.
დღესვე გახდება ცნობილი ვინ იქნება ბათუმის მერობის კანდიდატი.
ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი მურვანიძემ 2025 წლის 14 მაისს ბათუმის არჩეული მერი არჩილ ჩიქოვანი ჩაანაცვლა.
თავდაპირველად სწორედ ის მოიაზრებოდა ბათუმის მერობის კანდიდატად 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე.
