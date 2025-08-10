ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 10 აგვისტო

- ცოცხალი ძალა – დაახლოებით 1 063 240 ადამიანი [გასულ დღე-ღამეში +950]
- ტანკი – 11 089 ერთეული [+1]
- ჯავშანტექნიკა – 23 107 ერთეული [+4]
- საარტილერიო სისტემა – 31 343 ერთეული [+70]
- MLRS – 1 460 ერთეული [+4]
- საზენიტო საბრძოლო სისტემა – 1 204 ერთეული [+0]
- თვითმფრინავი – 421 ერთეული [+0]
- ვერტმფრენი – 340 ერთეული [+0]
- უპილოტო საფრენი აპარატის ოპერატიულ-ტაქტიკური დონე – 50 455 ერთეული [+140]
- ფრთოსანი რაკეტა [ჩამოაგდეს] – 3 556 ერთეული [+1]
- გემი/ნავი – 28 ერთეული [+0]
- წყალქვეშა ნავი – 1 ერთეული [+0]
- მანქანები და საწვავის ავზები – 57 982 ერთეული [+126]
- სპეცტექნიკა – 3 936 ერთეული [+0]
უკრაინის გენერალური შტაბის განცხადებით, საომარი მოქმედებების მაღალი ინტენსივობის გამო მონაცემები იცვლება.
უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ინფორმაცია ჯერ არ განუახლებია რუსეთს.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული მონაცემებით, ომის დაწყებიდან 2025 წლის 9 აგვისტომდე პერიოდში სულ განადგურებულია უკრაინის:
- 664 თვითმფრინავი
- 283 ვერტმფრენი
- 75 813 უპილოტო საფრენი აპარატი
- 625 საზენიტო სარაკეტო სისტემა
- 24 504 ტანკი და სხვა ჯავშანტექნიკა
- 1 584 მრავალჯერადი სარაკეტო გამშვები
- 28 318 საველე არტილერია და ნაღმმტყორცნი
- 39 356 სპეციალური სამხედრო მანქანა
რუსეთის თავდაცვა, ამ მონაცემებთან ერთად, უკრაინის არმიის ცოცხალი ძალის დანაკარგების შესახებ სტატისტიკას არ აქვეყნებს.
ეს ის მონაცემებია, რომელსაც უკრაინა და რუსეთი ოფიციალურად ავრცელებენ, თუმცა ომის პირობებში შეუძლებელია ზუსტად გადამოწმება, რამდენად შეესაბამება მხარეების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია დანაკარგების შესახებ რეალურ რიცხვებს.
—
რუსეთი უკრაინაში 2022 წლის 24 თებერვალს გამთენიისას შეიჭრა და სრულმასშტაბიანი ომი დაიწყო.
ამავე თემაზე:
რუსეთს 121 დრონით შეუტიეს, არის ხანძარი და მსხვერპლი — მედია
უკრაინაში მშვიდობის გზა კიევის გარეშე ვერ გადაწყდება – ევროპელი ლიდერები
გადამდგარი გენერლის, სამხედრო ანალიტიკოსის, ვახტანგ კაპანაძის აზრით, რუსეთს უკვე იმდენი დანაკარგი აქვს ომში, ყველაზე მეტად პუტინს ახლა ცეცხლის შეწყვეტა აწყობს:
რა ხდება რუსეთ-უკრაინის ომში – ინტერვიუ გადამდგარ გენერალთან