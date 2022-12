„ამ შობას შენთან ვართ უკრაინა“ – დიდი ბრიტანეთის პრემიერი

დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა რიში სუნაკმა ტვიტერში საშობაო კლიპი გამოაქვეყნა, რომელშიც ასახულია შობის ღამე ორ ქვეყანაში, დიდ ბრიტანეთსა და უკრაინაში, სადაც რუსეთის მიერ ენერგოობიექტების დაბომბვის გამო ენერგოკრიზისია.

„ამ შობას ჩვენ შენთან ვართ უკრაინა“ – ამ წარწერით გააზიარა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ოფიციალურმა გვერდმა ტვიტერზე კლიპი.

This Christmas, we’re with you Ukraine 🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/3EzdtfLtqJ

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) December 23, 2022