ყირიმი, ხერსონი, ზაპოროჟიე, დონეცკი და ლუგანსკი უკრაინაა – ევროსაბჭოს განცხადება

„ჩვენ მტკიცედ უარვყოფთ და ცალსახად ვგმობთ რუსეთის მიერ უკრაინის დონეცკის, ლუგანსკის, ზაპოროჟიესა და ხერსონის რეგიონების უკანონო ანექსიას. კანონზე დამყარებული საერთაშორისო წესრიგის განზრახ უგულებელყოფითა და გაეროს წესდებასა და საერთაშორისო სამართალში ასახული ძირითადი პრინციპების – უკრაინის დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული ერთიანობის ფუნდამენტური უფლებების უხეში დარღვევით რუსეთი გლობალურ უსაფრთხოებას რისკის ქვეშ აყენებს.

ჩვენ არ ვცნობთ და არც არასდროს ვცნობთ უკანონო „რეფერენდუმს“ და მის გაყალბებულ და უკანონო შედეგებს, რომელიც რუსეთმა უკრაინის დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დამატებით დარღვევის საბაბად მოამზადა. ყირიმი, ხერსონი, ზაპოროჟიე, დონეცკი და ლუკანსკი უკრაინაა. მოვუწოდებთ ყველა სახელმწიფოსა და საერთაშორისო ორგანიზაციას ცალსახად უარყოს ეს უკანონო ანექსია.

რუსეთის აგრესიული ომისა და მოსკოვის ბოლო ესკალაციის ფონზე, ევროკავშირი მტკიცედ დგას უკრაინისა და მისი ხალხის გვერდით. ჩვენ ურყევად ვუჭერთ მხარს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. უკრაინა იყენებს ლეგიტიმურ უფლებას დაიცვას თავი რუსული აგრესიისგან, რათა აღადგინოს სრული კონტროლი საკუთარ ტერიტორიაზე და აქვს უფლება, გაათავისუფლოს ოკუპირებული ტერიტორიები საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში. კრემლის მიერ გაკეთებული ბირთვული მუქარა, სამხედრო მობილიზაცია და უკრაინის ტერიტორიის რუსეთად მოტყუებით წარმოჩენის მცდელობა იმის მტკიცების სტრატეგია, რომ თითქოს ომი ახლა უკვე რუსეთის ტერიტორიაზე გადმოდის, ვერ შეარყევს ჩვენს გადაწყვეტილებას.

რუსეთის უკანონო ქმედებების საპასუხოდ ჩვენ გავაძლიერებთ შემზღუდავ ზომებს, რომლებიც კიდევ უფრო გააძლიერებს რუსეთზე ზეწოლას მისი აგრესიის, ომის დასასრულებლად.

ვიმეორებთ, რომ ევროკავშირი მტკიცედ დგას უკრაინის გვერდით და გააგრძელებს მისთვის ძლიერ ეკონომიკურ, სამხედრო, სოციალურ და ფინანსურ მხარდაჭერას მანამდე, სანამ საჭირო იქნება“, – ვკითხულობთ განცხადებაში.

ევროსაბჭოს განცხადებას ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი აზიარებს და წერს:

„პუტინის მიერ გამოცხადებული უკანონო ანექსია არაფერს შეცვლის.

რუსი დამპყრობლების მიერ უკანონოდ ოკუპირებული ყველა ტერიტორია უკრაინის მიწაა და ყოველთვის იქნება ამ სუვერენული ერის ნაწილი“.

The illegal annexation proclaimed by Putin won’t change anything.

All territories illegally occupied by Russian invaders are Ukrainian land and will always be part of this sovereign nation.

