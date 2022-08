„რუსეთო, თქვენ გჭირდებათ იესო, მაგრამ HIMARS-ი საკმარისი იქნება“ – ამერიკელი კონგრესმენი

ამერიკელი კონგრესმენი ადამ კინზინგერი უკრაინაში, ალყაში მოქცეული რუსი ჯარისკაცისა და მისი ცოლის სატელეფონო საუბრის აუდიოჩანაწერს სარკასტული კომენტარით აზიარებს.

კონგრესმენის თქმით, ეს არის „დამარცხების პირას მყოფი“ წყვილის საუბარი, რომელიც მტრული ტონით გამოირჩევა და არ წარმოადგენს გამონაკლისს – კიდევ სამი მსგავსი შინაარსის საუბარი აქვს მხოლოდ მას მოსმენილი.

„დამარცხების პირას ყოფნისას ყველა რუსი წყვილი ასე უყვირის ერთმანეთს? დაახლოებით, უკვე მეოთხე ასეთ მტრულ სატელეფონო საუბრის ჩანაწერს ვუსმენ. რუსეთო, თქვენ ყველას გჭირდებათ იესო. მაგრამ ახლო პერიოდში HIMARS-ი საკმარისი იქნება“, – წერს ადამ კინზინგერი.

Do all Russian couples yell at each other like this when in the verge of defeat? This is probably the 4th intercepted call I’ve heard with similar hostility.

Russia, y’all need Jesus. But HIMARS will suffice in the near term. https://t.co/hbrmadZBFy

— Adam Kinzinger🇺🇦🇺🇸✌️ (@AdamKinzinger) August 25, 2022