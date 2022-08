უკრაინამ კიდევ 4 „ჰაიმარსი“ მიიღო – ოლექსი რეზნიკოვი

უკრაინის თავდაცვის მინისტრი, ოლექსი რეზნიკოვი აცხადებს, რომ უკრაინამ დამატებით 4 მაღალი მობილურობის საარტილერიო სარაკეტო სისტემა – HIMARS-ი მიიღო ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. რეზნიკოვმა მადლობა გადაუხადა აშშ-ის პრეზიდენტს, თავდაცვის მდივანსა და ამერიკელ ხალხს.

უკრაინის თავდაცვის მინისტრის თქმით, უკრაინელებმა დაამტკიცეს, რომ ამ სარაკეტო სისტემების მართვა შეუძლიათ. ის მსოფლიო პრესასა და ექსპერტებს შორის მიმდინარე დისკუსიას გამოეხმაურა, რის მიხედვითაც, უკრაინელ სამხედროებს თანამედროვე დასავლური შეიარაღების გამოყენების სასწავლად დრო სჭირდებათ.

„უკრაინამ მიიღო დამატებით 4 HIMARS-ი. უკრაინის არმიის გაძლიერებისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის, თავდაცვის მდივან ლოიდ ოსტინის და ამერიკელი ხალხის მადლობელი ვარ. ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ ამ იარაღის მარჯვე ოპერატორები ვართ. HIMARS-ის ზალპის ხმა ბრძოლის წინა ხაზზე ამ ზაფხულის ტოპ ჰიტი გახდა“, – წერს ოლექსი რეზნიკოვი.

4 additional HIMARS have arrived in🇺🇦. I’m grateful to @POTUS @SecDef Lloyd Austin III and 🇺🇸people for strengthening of #UAarmy

We have proven to be smart operators of this weapon. The sound of the #HIMARS volley has become a top hit 🎶 of this summer at the front lines!

🇺🇦🤝🇺🇸 pic.twitter.com/iOBoxfjV7e

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 1, 2022