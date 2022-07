ოლენოვკას დაბომბვით რუსეთს სურს უკრაინისთვის იარაღის მოწოდებას ხელი შეუშალოს – პოდოლიაკი

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი, მიხაილო პოდოლიაკი გამოეხმაურა დროებით ოკუპირებულ დონეცკის ოლქში, სამხედრო ტყვეები ადგილსამყოფელის დაბომბვას ოლენოვკაში. იგი გაეროსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან რეაგირებას მოითხოვს.

პოდოლიაკის თქმით, ეს იყო კარგად შემუშავებული გეგმა, რომელიც პარტნიორების წინაშე უკრაინის დისკრედიტაციას ემსახურებოდა. თუმცა, მისი თქმით, უპირველეს ყოვლისა „ეს არის უკრაინელი ტყვეების მკვლელობა, რაც მკაცრ გამოძიებას საჭიროებს“.

უკრაინის პრეზიდენტი მრჩეველი აღნიშნავს, რომ ოლენოვკაში კოლონიის დაბომბვამდე რამდენიმე დღით ადრე, რუსეთის ფედერაციამ იქ უკრაინის დამცველები გადაიყვანა.

„ოლენოვკა. კლასიკური, ცინიკური და კარგად შემუშავებული ცრუ დროშის ოპერაცია. დაგეგმილი თავდასხმა, რომელიც რუსმა სამხედროებმა უკრაინის დასადანაშაულებლად განახორციელეს. ვიცით, რომ რუსეთის ფედერაციამ უკრაინის დამცველების ნაწილი ამ ყაზარმაში რუსეთის მხრიდან თავდასხმისა და დაბომბვის დაფიქსირებამდე რამდენიმე დღით ადრე გადაიყვანა.

მიზანი – უკრაინის დისკრედიტაცია ჩვენი პარტნიორების წინაში და იარაღის მოწოდებისთვის ხელის შეშლა. მაგრამ უპირველეს ყოვლისა, ეს არის უკრაინელი ტყვეების ცინიკური, განზრახ გათვლილი მასობრივი მკვლელობა. ეს საჭიროებს მკაცრ გამოძიებას. ჩვენ გაეროსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან რეაგირებას მოვითხოვთ“, – წერს მიხაილო პოდოლიაკი.

Olenivka. A classic, cynical and elaborate false flag operation. Planned strike that was carried out by 🇷🇺 troops to blame Ukraine. We know that RF transferred part of the 🇺🇦 defenders to this barrack a few days before the strike and shelling from the 🇷🇺 side were recorded. 1/2

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 29, 2022