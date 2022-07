უკრაინის ერთ-ერთი მიზანი რუსეთის იზოლაცია და დემილიტარიზაციაა – პოდოლიაკი 

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი, მიხაილო პოდოლიაკი „უკრაინის სპეციალური სამხედრო კონტროპერაციის მიზნებს“ აქვეყნებს. მისი თქმით, უკრაინა მიაღწევს „რუსეთის ფედერაციის დემილიტარიზაციას“.

პოდოლიაკის განმარტებით, რუსეთის უკრაინიდან გაძევების გარდა, მათ მიზნებში ასევე შედის ე.წ. ნაცრისფერი ზონების აღმოფხვრა, რუსეთის დემილიტარიზაცია, მისი რეპუტაციის განადგურება და იზოლირება.

კრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი ტვიტერის პირად გვერდზე წერს:

„უკრაინის სპეციალური სამხედრო კონტროპერაცია მიაღწევს თავის მიზნებს:

🇺🇦 special military counteroperation will achieve its goals:

1. Expulsion of 🇷🇺 from 🇺🇦

2. Criminal enclaves and gray zones elimination

3. Demilitarization of RF

4. “Evil empire” reputation destruction.

5. RF transformation into an isolated “camp for its own” kind of world

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 26, 2022