რისი უნდა გვეშინოდეს, პუტინი ომს დაიწყებს? მაშ ახლა რა ხდება, ჭადრაკის თამაში? – პოდოლიაკი

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი, მიხაილო პოდოლიაკი გასულ დღეებში განხორციელებული სარაკეტო თავდასხმების ფონზე კვლავ არსებულ „ესკალაციის რისკის“ შიშზე წერს. მისი თქმით, რუსეთი უკვე იყენებს ყველა სახის შეიარაღებას უკრაინის წინააღმდეგ.

„საკრუიზო რაკეტები, სტრატეგიული ავიაცია, აკრძალული ფოსფორის ბომბები, „გრადები“ – ყველაფერი მოფრინავს უკრაინის ქალაქებისკენ…

როდესაც 2022 წლის ივნისშიც მესმის „ესკალაციის რისკი“, ერთი შეკითხვა მიჩნდება: რისი უნდა გვეშინოდეს? იქნებ პუტინი ომს დაიწყებს? მაშ ეხლა რა ხდება? ჭადრაკის თამაში?“ – წერს მიხაილო პოდოლიაკი ტვიტერზე.

Cruise missiles, strategic aviation, banned phosphorous shells, “GRADs” – all flying to 🇺🇦 cities…

When I hear about “escalation risk” in June 2022, one question comes to my mind: what to be afraid of? Perhaps Putin will start a war? So, what is happening now then? Chess games?

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 27, 2022