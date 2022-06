„ახალი ჟანრი: რუსული პატრიოტული საშინელება?“ – პოდოლიაკი რუსეთის მიერ ფილმის გადაღებაზე

მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის თანაშემწე, უკრაინულ მხარესთან მოლაპარაკებებზე რუსული დელეგაციის ხელმძღვანელი ვლადიმერ მედინსკი გამოდის ინიციატივით, „დონბასის გათავისუფლების სპეცოპერაციის“ შემდეგ გადაიღონ ფილმი, რომელსაც „გათავისუფლება“ ერქმევა.

მედინსკის ამ ინიციატივას გამოეხმაურა უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი, მიხაილო პოდოლიაკი. მან სარკასტულად იკითხა, იქნებოდა თუ არა ეს ახალი – „რუსული პატრიოტულ საშინელებათა ჟანრი“.

„მედინსკის სურს გადაიღოს ფილმი „დონბასის გათავისუფლებაზე“. სიუჟეტზე, ვფიქრობ. ავაზაკები შემოიჭრებიან ოდესღაც ბედნიერ რეგიონში და დაიწყებენ ხალხის ძარცვას, ქალების გაუპატიურებას, საკონცენტრაციო ბანაკების აშენებას, ოჯახების განცალკევებას და ბავშვების უსახელო საფლავებში დაკრძალვას? ახალი ჟანრი: რუსული პატრიოტული საშინელება?“ – წერს პოდოლიაკი.

#Medinsky wants to make a film about “Donbass liberation”. I wonder about the plot. Thugs invade once a happy region and start robbing people, raping women, building concentration camps, separating families and burying children in unmarked graves? New genre: 🇷🇺 patriotic horror?

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 23, 2022