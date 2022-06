საქართველოში ექვს წელში C ჰეპატიტი 96 000 ადამიანს დაუდასტურდა, იმკურნალა – 78 000-მა

საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში, პროგრამის ამოქმედებიდან [2015 წელი] დღემდე C ჰეპატიტის სკრინინგი ჩაუტარდა 2.3 მილიონზე მეტ ადამიანს. მათგან 96 000-ზე მეტს ქრონიკული ინფექცია დაუდასტურდა. თუმცა მონაცემების მიხედვით მკურნალობა ჩაიტარა 78 000-მა ადამიანმა. პროგრამის ანგარიშის მიხედვით განკურნების მაჩვენებელმა 98.8% შეადგინა.

C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამა საქართველოში 2015 წლის 21 აპრილს ამოქმედდა და დღემდე ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის ცენტრისა და მედიკამენტის მწარმოებელი კომანია „გილეად“-ის მხარდაჭერით ხორციელდება. პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მოქალაქეებისთვის უფასო და ხელმისაწვდომია დაავადების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა. პროგრამა მოიცავს პრევენციის კომპონენტსაც.

რამდენიმე დღის წინ „საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის წლიური ანგარიში 2020-2021“ ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრების (CDC) ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნდა. ანგარიშში წერია, რომ 6 წლის მანძილზე ქრონიკული C ჰეპატიტის გავრცელება 67%-ით შემცირდა (5.4% -2015 წელს და 1.8% – 2021 წელს).

„კვლევამ შთამბეჭდავი შედეგი აჩვენა B ჰეპატიტის მხრივაც – ბავშვებში B ჰეპატიტის გავრცელება მნიშვნელოვნად დაბალია მოზრდილებთან შედარებით, რაც ვაქცინაციის პროგრამის წარმატებულ მიმდინარეობაზე მიუთითებს,“ – წერია ანგარიშში.

ქვეყანაში მიმდინარე C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის შეფასების, ასევე, B და C ჰეპატიტების გავრცელებისა და რისკფაქტორების შესწავლის მიზნით, CDC-ის მხარდაჭერით, 2021 წელს საქართველოში ჩატარდა ვირუსული B და C ჰეპატიტების სეროპრევალენტობისა და რისკის ფაქტორების პოპულაციური კვლევა. კვლევის მონაცემებით, მოზრდილ მოსახლეობაში C ჰეპატიტის აქტიური შემთხვევების გავრცელება 1.8%-ს შეადგენს, ხოლო ბავშვებში შემთხვევები არ დაფიქსირებულა.

2019 წლის ოქტომბრის მდგომარეობით, COVID-19 პანდემიის დაწყებამდე, ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში, C ჰეპატიტის ქრონიკული ინფექციით დაავადებული სავარაუდო 150 000 ადამიანიდან 53% იდენტიფიცირდა, მათგან 78%-მა დაიწყო მკურნალობა.

CDC: 2019 წლის ოქტომბრის მდგომარეობით, საქართველოში ყოველთვიურად საშუალოდ 1000 ადამიანი იწყებდა პროგრამით მკურნალობას, რაც შეამცირებდა დაავადების გავრცელებას 51%-ით და ინციდენტობას 51%-ით 2024 წლის ბოლოსთვის.

მოსალოდნელია, რომ საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა 2025 წლამდე გაგრძელდება. ამას ჯანდაცვის სამინისტრომ C ჰეპატიტის ელიმინაციის 2021-2025 წლების სტრატეგიული გეგმაც მოწმობს, რომელიც ტექნიკურ ექსპერტთა ჯგუფის 2019 წლის რეკომენდაციებს ეფუძვნება.