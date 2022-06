კულება სამარცხვინოს უწოდებს მაკრონის მოწოდებას – „არ უნდა დავამციროთ რუსეთი“

უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი, დმიტრო კულება, საფრანგეთის პრეზიდენტის, ემანუელ მაკრონის განცხადებას გამოეხმაურა.

როგორც „როიტერსი“ წერს, მაკრონმა რეგიონულ გაზეთში 4 ივნისს გამოქვეყნებულ ინტერვიუში კიდევე ერთხელ გაუსვა ხაზი რუსეთისთვის დამცირების არიდების აუცილებლობას.

საფრანგეთის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ პუტინის „ისტორიული შეცდომის“ მიუხედავად, აუცილებელია, რომ არ უნდა დავამციროთ რუსეთი, რათა ომის დასრულების შემდეგ დიპლომატიური საუბრებისთვის დარჩეს ადგილი.

ჩვენ არ უნდა დავამციროთ რუსეთი, რათა იმ დღეს, როდესაც ბრძოლები შეწყდება, შევძლოთ გამოსავლის პოვნა დიპლომატიური გზებით,“ – ციტირებს „როიტერსი“ ემანუელ მაკრონს, რომელმაც იქვე აღნიშნა, რომ სჯერა, საფრანგეთს როლია იყოს შუამავალი.

დმიტრო კულებამ რუსეთის დამცირების თავიდან აცილების მოწოდებას სამარცხვინო უწოდა მათთვის, ვინც მას აკეთებს. მისი თქმით, რუსეთი თავად ირცხვენს თავს და აჯობებს თუ ყველა „რუსეთისთვის თავისი ადგილის მიჩენაზე“ ფოკუსირდება, რადგან ეს გადაარჩენს სიცოცხლეებს და დაამყარებს მშვიდობას.

„რუსეთის დამცირების თავიდან აცილებაზე მოწოდებებს მხოლოდ შეუძლია დაამციროს საფრანგეთი და ყველა სხვა ქვეყანა, რომელიც მსგავს მოწოდებას გააკეთებს. რადგან რუსეთი თავად ირცხვენს თავს. აჯობებს ყველა ჩვენგანი იმაზე ვფოკუსირდეთ, თუ როგორ მივუჩინოთ რუსეთს თავისი ადგილი. ეს მოიტანს მშვიდობას და გადაარჩენს სიცოცხლეებს,“ – წერს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი.

