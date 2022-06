ემბარგო რუსულ ნავთობზე ჭაბურღილების კონსერვაციას გამოიწვევს – პოდოლიაკი

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი, მიხაილო პოდოლიაკი, ევროკავშირის მიერ რუსულ ნავთობზე ნაწილობრივი ემბარგოს დაწესებას ეხმაურება და რუსეთისთვის მოსალოდნელ შედეგებზე წერს.

როგორც პოდოლიაკი ამბობს, ემბარგო საბოლოოდ გამოიწვევს რუსეთში ნავთობის მოპოვების შემცირებასა და ჭაბურღილების კონსერვაციას. მისი თქმით, ამის მიზეზი ისაა, რომ რუსეთი ვერ შეძლებს იმავე რაოდენობით ნავთობის ჩინეთისთვის მიყიდვას, რაც ევროკავშირში გაჰქონდა ექსპორტზე.

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს, რომ რუსეთის გეგმები არ სრულდება და რიტორიკულ შეკითხვას სვამს: „ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდის, არა?“

„რუსეთი ვერ შეძლებს, ჩინეთს იმდენივე ნავთობი მიყიდოს, რამდენიც ევროკავშირს. ასე, რომ ემბარგო [ნავთობის] მოპოვების შემცირებასა და ჭაბურღილების კონსერვაციას გამოიწვევს. ტექნიკური მიზეზების გამო ზოგი მათგანის აღდგენა შეუძლებელი იქნება. 20 წლის წინ პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთის მშპ-ში ნავთობის წილს შეამცირებდა. ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდის, არა?,“ – წერს მიხაილო პოდოლიაკი.

🇷🇺 can’t sell oil to 🇨🇳 in EU volumes. The embargo will lead to a reduction in production and wells conservation. Some of them will never restore due to technical reasons. 20 years ago, Putin promised to reduce the share of oil in 🇷🇺 GDP. Is everything according to the plan?

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 2, 2022