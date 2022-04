„აზოვსტალი“ მარიუპოლის 1/5-ია, როგორ აიღეს ქალაქი? – პოდოლიაკი

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი მიხაილო პოდოლიაკი წერს, რომ რუსეთის მტკიცება მარიუპოლის აღებასთან დაკავშირებით სიყალბეა, რადგან მათ არ აუღიათ „აზოვსტალი“, რომელიც „ქალაქის 1/5 ნაწილს მოიცავს“.

ორთვიანი ბრძოლის შემდეგ რუსეთი ამბობს, რომ „მარიუპოლი აიღო“. ერთი შესწორებით: „გარდა აზოვსტალისა“. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ „აზოვსტალი“ მარიუპოლის 1/5 ნაწილს მოიცავს. ან უფრო სწორად, 22 ვატიკანს, ან ნიუ-იორკის 3 ცენტრალურ პარკს. ქალაქი აიღეს, მართლა? სიყალბის ქვეყანა. უკრაინის დამცველებმა დაამტკიცეს, რომ ისინი მეტალისგან არიან შექმნილები,“ – წერს პოდოლიაკი.

After two months of fighting 🇷🇺 says they “took Marupol”. With amendment: “except Azovstal”. But the point is that Azovstal is 1/5 of Mariupol. Or 22 Vaticans or 3 Central Parks in NY. Took the city, really? The country of fakes. 🇺🇦 defenders have proved they’re made of steel.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 26, 2022