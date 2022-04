„უკრაინელ ხალხს მარტო არ დავტოვებთ“ – ესპანეთის პრემიერი ბოროდიანკაში ჩავიდა

დღეს, 21 აპრილს, უკრაინაში ჩავიდნენ დანიის პრემიერ-მინისტრი მეტე ფრედრიქსენი და ესპანეთის პრემიერ-მინისტრი პედრო სანჩესი. მათ კიევი და ბოროდიანკა დაათვალიერეს.

„შოკირებული ვართ ბოროდიანკას ქუჩებში პუტინის ომის საშინელებებითა და სისასტიკით. ჩვენ უკრაინელ ხალხს მარტო არ დავტოვებთ”, – წერს ესპანეთის პრემიერ-მინისტრი ტვიტერზე.

Shocked to witness the horror and atrocities of Putin’s war on the streets of Borodyanka .

We will not leave the Ukrainian people alone.

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 21, 2022