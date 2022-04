განხორციელდა 5 ძლიერი სარაკეტო თავდასხმა ლვოვზე – პოდოლიაკი

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი, მიხაილო პოდოლიაკი წერს, რომ დღეს, 18 აპრილს, ლვოვში სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე 5 ძლიერი სარაკეტო თავდასხმა განხორციელდა.

„ძველ ევროპულ ლვოვში, სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე ერთდროულად განხორციელდა 5 ძლიერი სარაკეტო თავდასხმა. რუსეთი აგრძელებს უკრაინულ ქალაქებზე ბარბაროსულ თავდასხმას, მთელი მსოფლიოსთვის ცინიკურად დეკლარირებას, რომ მათი „უფლებაა“… უკრაინელთა დახოცვა“, – აცხადებს პოდოლიაკი.

Five powerful missile strikes at once on the civilian infrastructure of the old European Lviv. The Russians continue barbarically attacking Ukrainian cities from the air, cynically declaring to the whole world their “right” to… kill Ukrainians.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 18, 2022