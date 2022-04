რუსეთი აგრძელებს ოკუპირებულ დონბასში კაცების იძულებით მობილიზებას – პოდოლიაკი

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი, მიხაილო პოდოლიაკი ტვიტერზე წერს, რომ რუსეთი დონბასში მცხოვრები კაცების იძულებით მობილიზაციას ახდენს. პოდოლიაკის თქმით, რუსები დონბასელებს წვრთნისა და აღჭურვილობის გარეშე უშვებენ საბრძოლველად და მათ საზარბაზნე ხორცად იყენებენ.

„რუსეთი აგრძელებს ოკუპირებულ დონბასში 18-დან 60 წლამდე ასაკის კაცების იძულებით მობილიზებას. “ადმინისტრაციასთან” განსაკუთრებული კავშირების ქონასაც კი არ შეუძლია გამოძახებისგან თავის არიდებაში დაეხმაროს ვინმეს, რადგან რუსი კურატორები გეგმის განხორციელებით უკმაყოფილონი არიან.

მობილიზებულნი საბრძოლველად ყოველგვარი წვრთნისა თუ აღჭურვილობის გარეშე მიდიან. რუსი ჯარისკაცები მათ „საზარბაზნე ხორცად“ იყენებენ – მათ წინ უშვებენ უკრაინის საცეცხლე პოზიციების ამოსაცნობად.

რუსეთი უკვე რვა წელია საუბრობს დონბასის გადარჩენაზე. ახლა ნიღბები მოხსნილია. მარიუპოლი მიწასთან გაასწორეს, კრამატორსკზე სარაკეტო შეტევები, იძულებითი მობილიზაცია. რუსეთთან დაკავშირებული ილუზიები ადგილობრივ მოსახლეობაშიც გაქრა. როდესაც უკრაინა გაათავისუფლებს დონბასს, იქ მშვიდობა დაბრუნდება“ – წერს პოდოლიაკი.

🇷🇺 continues to forcibly mobilize all male residents of the occupied Donbas aged between 18 and 60. Even special connections with local “administration” do not save from being drafted, since the 🇷🇺 curators aren’t satisfied with the implementation of the plan. (1/3)

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 17, 2022