პოდოლიაკი: ახლა ევროპის ჯერია მოსკოვი გაუშვას ეკონომიკურ ფსკერზე

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი მიხაილო პოდოლიაკი ევროპას კიდევ ერთხელ მოუწოდებს, დააწესოს სრული ემბარგო რუსულ ნავთობსა და გაზზე და „მოსკოვი გაუშვას ეკონომიკური და ფინანსური ფსკერისკენ“.

„უკრაინამ რუსული კრეისერი „მოსკოვი“ უკვე გაუშვა ფსკერზე. ახლა ევროპის ჯერია ნამდვილი მოსკოვი გაგზავნოს ფინანსური და ეკონომიკური ფსკერისკენ. ის, რაც ამისთვისაა საჭირო, არის სრული ემბარგო რუსულ ნავთობსა და გაზზე.

Ukraine has already sent the Russian cruiser “Moscow” to the bottom. It is time for Europe to send real Moscow to the financial and economic bottom. All that is needed for this is a full embargo on Russian oil and gas.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 15, 2022