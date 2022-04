ირანი აცხადებს, რომ ეწინააღმდეგება უკრაინაში რუსეთის ომს – კულება

უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი, დმიტრო კულება აცხადებს, რომ სატელეფონო საუბარი ჰქონდა ირანელ კოლეგასთან ამირ აბდოლლაჰიანთან. კულებას თქმით, ირანმა უარყო ბრალდებები, თითქოს რუსეთს იარაღი ირანული კომპანიების დახმარებით გადააქვს. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ასევე აღნიშნა, რომ ირანი ეწინააღმდეგება უკრაინაში რუსეთის ომს და მხარს უჭერს დიპლომატიურ გადაწყვეტას.

„მქონდა ზარი საგარეო საქმეთა მინისტრთან, ამირ აბდოლლაჰიანთან. ირანი ეწინააღმდეგება რუსეთის ომს უკრაინაში და მხარს უჭერს დიპლომატიურ გადაწყვეტას. მადლობა საგარეო საქმეთა მინისტრ აბდოლლაჰიანს. მან უარყო ბრალდებები, რომ რუსეთს გადააქვს იარაღი ირანული კომპანიების დახმარებით. ასევე, უკრაინაში სამედიცინო ჯგუფის გამოგზავნისთვის,“ – წერს დმიტრო კულება twitter-ზე.

Call with FM Hossein Amir Abdollahian. Iran stands against Russia’s war on Ukraine, supports a diplomatic solution. Grateful to FM Abdollahian for refuting allegations of arms transfers to Russia with the help of Iranian companies, as well as for the medical team sent to Ukraine.

