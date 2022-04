დროა, ავიღოთ პასუხისმგებლობა, უარი ვთქვათ რუსულ ნავთობსა და გაზზე – პოდოლიაკი პარტნიორებს

„ვიყოთ გულწრფელები. მსოფლიომ თვეების განმავლობაში იცოდა, რომ რუსეთი ომს გეგმავდა და „დასახვრეტთა სიებს“ ამზადებდა. როდესაც იარაღი და სანქციები ვითხოვეთ, მათ ევაკუაცია და „ზუმმთავრობა“ შემოგვთავაზეს. როცა მოვითხოვეთ რუსეთთან ბიზნესი შეეწყვეტათ, მათ გვითხრეს, რომ კიევი სამ დღეში დაეცემოდა.

პუტინი საკმაოდ მართალი იყო თავის ანალიზში: ზოგიერთ პოლიტიკოსს იმ დროისთვის უკვე გადაწყვეტილი ჰქონდა უკრაინის ჩაბარება. ისინი მზად იყვნენ „სერიოზული შეშფოთების“ გამოსახატად, ფსევდოსანქციების დასაწესებლად და ცხოვრების გასაგრძელებლად. მაგრამ ერთი ადამიანი არ დასთანხმდა დანებებულიყო. პრეზიდენტი ზელენსკი და უკრაინელი ხალხი.

ხანდახან ერთ ადამიანს შეუძლია ყველაფრის შეცვლა სწორი არჩევანის გაკეთებით. საკუთარი გულის და არა ექსპერტების მოსმენით. ევროკავშირის პოლიტიკოსებისთვის არ არის ძალიან გვიანი, გააკეთონ ეს არჩევანი. დროა, ავიღოთ პასუხისმგებლობა ევროპის მომავალზე და უარი ვთქვათ რუსულ ნავთობსა და გაზზე“, – წერს უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი მიხაილო პოდოლიაკი.

Let’s be honest. The world has known that 🇷🇺 was planning war and preparing «death lists» for 🇺🇦 for months. When we asked for weapon and sanctions, they offered evacuation and “Zoom-gov”. When we demanded to stop business with 🇷🇺, they told us Kyiv will fall in three days (1/3)

