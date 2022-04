„შემოთავაზება ცინიკურია“ – უკრაინა უნგრეთში სამშვიდობო მოლაპარაკების შეთავაზებაზე

უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერი, ოლეგ ნიკოლენკო უნგრეთს „ევროკავშირის ერთიანობის დაზიანებაში“ ადანაშაულებს.

მისი თქმით, ის ფაქტი, რომ უნგრეთს არ სურს აღიაროს რუსეთის პასუხისმგებლობა ბუჩაში ჩადენილ სისასტიკეზე, აძლიერებს რუსეთის დაუსჯელობის განცდას და მას ახალი დანაშაულების ჩადენისკენ ახალისებს. ნიკოლენკომ ასევე გაიხსენა, უნგრეთის შეთავაზება სამშვიდობო მოლაპარაკებებისთვის მასპინძლობაზე და მას „ცინიკური“ უწოდა.

უნგრეთმა სამშვიდობო მოლაპარაკებების ბუდაპეშტში გამართვა ომის დაწყების პირველივე დღეებში შესთავაზა მხარეებს.

„უნგრეთის სურვილის არქონა, აღიაროს რუსეთის სისასტიკე ბუჩაში, აძლიერებს რუსეთის დაუსჯელობის განცდას და მას ახალი დანაშაულებების ჩადენისკენ ახალისებს. სამშვიდობო მოლაპარაკებების ბუდაპეშტში ჩატარების შემოთავაზება ცინიკურია. თუ უნგრეთს დახმარება სურს, მან უნდა შეწყვიტოს ევროკავშირის ერთიანობის დაზიანება“, – წერს უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერი.

Hungary’s reluctance to acknowledge Russia’s responsibility for atrocities in Bucha strengthens Russia’s sense of impunity and encourages it to commit new crimes. A proposal to hold peace talks in Budapest seems cynical. If Hungary wants to help, it must stop damaging EU unity.

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) April 7, 2022