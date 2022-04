თუ არ დაგვეხმარებით, რატომ შეწყვეტენ რუსები უკრაინის განადგურებას? – პოდოლიაკი პარტნიორებს

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი მიხაილო პოდოლიაკი დასავლელ პარტნიორებს მიმართავს ტვიტერზე.

„თუ არ აღჭურავთ უკრაინას საჭირო იარაღით – მძიმე არტილერია და საჰაერო თავდაცვა და თუ ხვალ არ დააწესებთ რეალურ სანქციებს – პირდაპირი/ირიბი ენერგეტიკული ემბარგო, მაშინ როგორ ხედავენ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები ომის დასასრულს?

რატომ უნდა შეწყვიტონ რუსებმა უკრაინის განადგურება და მკვლელობა?“ – წერს პოდოლიაკი.

If you don’t equip Ukraine with the necessary weapons (heavy artillery & air defense) & if you don’t impose real sanctions tomorrow (direct/indirect energy embargo), how exactly do our Western partners see the end of the war? Why must Russians stop killing & destroying Ukraine?

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 6, 2022