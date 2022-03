კულება ევროპას მოუწოდებს, რუბლით არ იყიდონ რუსეთის ნავთობი და გაზი

უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი, დმიტრო კულება გამოეხმაურა რუსეთის მოთხოვნას „არამეგობრული ქვეყნებისადმი“, ბუნებრივი აირის საფასური რუბლში გადაიხადონ. კულებას თქმით, თუ ამ მოთხოვნას ევროკავშირის რომელიმე წევრი დაეთანხმება, ეს იქნება „ერთი ხელით უკრაინის, ხოლო მეორით რუსების დახმარება უკრაინელების მკვლელობაში“.

If any EU country bows to Putin’s humiliating demands to pay for oil and gas in rubles, it will be like helping Ukraine with one hand and helping Russians kill Ukrainians with the other. I urge relevant countries to make a wise and responsible choice.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 24, 2022