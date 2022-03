რუსეთ-უკრაინის მოლაპრაკება დასრულდა – 3 მარტი

უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მრჩეველი, მიხაილო პოდოლიაკი ტვიტერზე წერს, რომ მოლაპარაკებების შემდეგი რაუნდი დასრულდა. პოდოლიაკის თქმით, „ის შედეგები, რაც უკრაინას სჭირდება, ჯერ არ არის მიღწეული“. თუმცა ის, რაზეც შეთანხმება შედგა, ჰუმანიტარული კორიდორის ორგანიზებაა.

The second round of negotiations is over. Unfortunately, the results Ukraine needs are not yet achieved. There is a solution only for the organization of humanitarian corridors… pic.twitter.com/0vS72cwYSX

