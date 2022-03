რუსეთმა შესაძლოა სარაკეტო სისტემა მიმართოს საკუთარი სასაზღვრო სოფლისკენ – კულება

უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის, დმიტრო კულებას განცხადებით, რუსული მხარე შესაძლოა გეგმავს საკუთარ ტერიტორიაზე ოპერაციას, რომელშიც შემდეგ უკრაინას დაადანაშაულებს.

„შემაშფოთებელი ცნობები: რუსებმა შესაძლოა რამდენიმე სარაკეტო გამშვები სისტემა მიმართონ რუსეთის სასაზღვრო სოფელ პოპოვკაში საკუთარი ტერიტორიისკენ.

რუსული ქმედებების ბარბაროსული ხასიათის გათვალისწინებით, ჩვენ ვშიშობთ, რომ შესაძლოა მომზადდეს “ცრუ დროშის” ოპერაცია უკრაინის დადანაშაულების მიზნით,“ – წერს კულება ტვიტერზე.

Worrying reports: Russians might have pointed multiple rocket-launching systems in the Russian border village of Popovka towards their own territory. Knowing the barbaric nature of Russian actions we fear a false flag operation might be prepared in order to accuse Ukraine.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 3, 2022