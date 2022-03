სენატორი რიში: შეძრწუნებული ვარ, რომ საქართველოს მთავრობა მხარს არ უჭერს უკრაინას

აშშ-ის სენატორი აიდაჰოს შტატიდან და სენატის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ჯიმ რიში ტვიტერზე ეხმიანება რუსეთ-უკრაინის ომთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობის პოზიციას. სენატორი საქართველოს მთავრობას მოუწოდებს, იპოვონ გამბედაობა, რომელიც აჩვენეს უკრაინელებმა.

14 years ago, when #Russia invaded #Georgia, the world stood with our friends in #Tbilisi. Now, as Russia invades #Ukraine, I’m horrified & disappointed that Georgia’s government will not support Ukraine. I ask them to find the courage that Ukrainians have exhibited.

— Senate Foreign Relations Committee Ranking Member (@SenateForeign) March 1, 2022