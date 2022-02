თურქეთმა რუსეთის უკრაინაში შეჭრას ომი უწოდა – რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი

კვირას, 27 თებერვალს თურქეთმა რუსეთის უკრაინაში შეჭრას ომი უწოდა.

1936 წლის მონტროს კონვენციით, თურქეთს აქვს კონტროლი დარდანელისა და ბოსფორის სრუტეებზე, რომლებიც ხმელთაშუა და შავ ზღვებს აკავშირებს და შეუძლია სამხედრო გემების გადაადგილება შეზღუდოს ომიანობის ან საფრთხის არსებობის შემთხვევაში.

დასავლური ვალდებულებებისა და მოსკოვთან ახლო კავშირების დაბალანსების მცდელობით, ანკარა ამბობდა რომ რუსეთის შეტევა მიუღებელი იყო თუმცა დღევანდელ დღემდე თურქეთს არ გამოუყენებია სიტყვა „ომი“.

„უკრაინის ომის მეოთხე დღეს, ჩვენ ვიმეორებთ პრეზიდენტ ერდოღანის მოწოდებას სასწრაფოდ შეწყდეს რუსული თავდასხმა და დაიწყოს ცეცხლის შეწყვეტაზე მოლაპარაკებები“, – დაწერა თურქეთის პრეზიდენტის პრესსპიკერმა იბრაჰიმ კალინმა ტვიტერზე.

On the fourth day of the Ukraine war, we repeat President Erdoğan’s call for an immediate halt of Russian attacks and the start of ceasefire negotiations.

We will continue our efforts to help the people of Ukraine and end bloodshed in this unjust and unlawful war.

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) February 27, 2022