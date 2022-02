ზელენსკი პარტნიორებს მიმართავს: “გათიშეთ რუსეთი SWIFT-იდან”

უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი რუსეთის SWIFT-იდან (საერთაშორისო ფინანსური სისტემიდან) გათიშვას ითხოვს.

„ახლოვდება ევროკავშირის მხრიდან რუსეთის წინააღმდეგ დამატებითი მკაცრი სანქციების პაკეტი. მქონდა საუბარი საფრანგეთის პრეზიდენთთან ემანუელ მაკრონთან.

ჩვენ მოვითხოვთ რუსეთის გათიშვას SWIFT-იდან, უკრაინის ცაზე არასაფრენი ზონის დაწესებას და სხვა ქმედით ნაბიჯებს აგრესორის შესაჩერებლად“, – წერს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ტვიტერზე.

A package of additional tough sanctions against Russia from the EU is approaching. Discussed all the details with @EmmanuelMacron . We demand the disconnection of Russia from SWIFT, the introduction of a no-fly zone over Ukraine and other effective steps to stop the aggressor.

მსოფლიო ლიდერებს მიმართავს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი დმიტრო კულება.

„არ ვიქნები დიპლომატიური ამ შემთხვევაში. ყველას, ვინც ახლა ეჭვობს, გათიშოს თუ არა რუსეთი SWIFT-იდან, უნდა ესმოდეს, რომ უდანაშაულო უკრაინელი კაცების, ქალების და ბავშვების სისხლი მათ ხელებზეც იქნება. გათიშეთ რუსეთი SWIFT-იდან,“ – წერს კულება ტვიტერზე.

I will not be diplomatic on this. Everyone who now doubts whether Russia should be banned from SWIFT has to understand that the blood of innocent Ukrainian men, women and children will be on their hands too. BAN RUSSIA FROM SWIFT.

