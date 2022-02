რუსული ძალები ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ხელში ჩაგდებას ცდილობენ – ზელენსკი

უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით, რუსული ძალები ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ხელში ჩაგდებას ცდილობენ. ამის შესახებ ზელენსკი ტვიტერზე წერს.

„რუსული საოკუპაციო ძალები ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ხელში ჩაგდებას ცდილობენ. ჩვენი თავდაცვის ძალების წარმომადგენლები სიცოცხლეს სწირავენ, რომ 1986 წლის ტრაგედია აღარ განმეორდეს. ამის შესახებ ვაცნობეთ შვედეთის პრემიერ მინისტრს. ეს არის მთელ ევროპისათვის ომის გამოცხადება“ – წერს ზელენსკი.

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022