„უთხარი მსოფლიოს რუსული აგრესიის შესახებ უკრაინაში“ – ტვიტერ-შტორმის კამპანია

ტვიტერ-შტორმი – ამ სახელით უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ტვიტერის ოფიციალური გვერდი კამპანიას იწყებს და მოუწოდებს ყველას გამოიყენონ ჰეშთეგები #StopRussianAggression (შეაჩერე რუსული აგრესია) და #RussiaInvadedUkraine (რუსეთი შეიჭრა უკრაინაში), რათა უთხრან მსოფლიოს უკრაინის წინააღმდეგ მიმდინარე რუსული აგრესიისა და იმ ფაქტის შესახებ, რომ უკრაინა თავდასხმის ქვეშაა.

კამპანია დაგეგმილია 24 თებერვალს, კიევის დროით 12:00-14:00 საათზე, ქართული დროით 14:00- 16:00 საათებში.

Join our Twitter-storm on February 24th from 12 to 2 pm Kyiv, 10 am – 12 pm UTC.

Use #StopRussianAggression and #RussiaInvadedUkraine hashtags to tell the world of the ongoing Russian aggression against Ukraine and the fact that Ukraine is under attack. pic.twitter.com/ntGd5gl0W0

— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) February 24, 2022