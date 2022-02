ვინ მიიღებს წელს „ოსკარს“ – ნომინანტების სია

2022 წლის „ოსკარის“ ნომინანტების ვინაობა უკვე ცნობილია.

რეჟისორ ჯეინ კემპიონის ვესტერნი ბენედიქტ კამბერბეჩის მონაწილეობით – „ძაღლის ძალა” [The Power of the Dog] წლევანდელი ოსკარის დაფაზე 12 ნომინაციით ლიდერობს.

ფავორიტებში შემდეგია დენის ვილნევის ფილმი „დიუნი” [Dune], რომელიც 10 ნომინაციაშია წარდგენილი, შემდეგ მოდის კენეტ ბრანას „ბელფასტი“ [Belfast] და სტივენ სპილბერგის „ვესთსაიდური ამბავი“ [West Side Story], რომლებიც შვიდ-შვიდ ნომინაციაში არიან წარდგენილი.

„ოსკარის“ დაჯილდოების ცერემონია 27 მარტს გაიმართება.

გთავაზობთ ძირითადი ჯილდოების ნომინანტების სიას:

საუკეთესო ფილმი

„ბელფასტი“

CODA [სმენადაქვეითებული მშობლების შვილი]

„არ აიხედო“

„მართე ჩემი მანქანა“

დიუნი“

„მეფე რიჩარდი“

„ძირტკბილას პიცა“

„კოშმარების ხეივანი“

„ძაღლის ძალა“

„ვესთსაიდური ამბავი“

საუკეთესო მსახიობი კაცი

ხავიერ ბარდემი, “იყო რიკარდო”

ბენედიქტ კამბერბეტჩი, “ძაღლის ძალა”

ენდრიუ გარფილდი, “ტიკ, ტიკ… ბუმ!”

უილ სმიტი, “მეფე რიჩარდი”

დენზელ ვაშინგტონი, “მაკბეტის ტრაგედია”

საუკეთესო მსახიობი ქალი

ჯესიკა ჩესტეინი, “ტემი ფეის თვალები”

ოლივია კოლმანი, “დაკარგული ქალიშვილი”

პენელოპე კრუსი, “პარალელური დედები”

ნიკოლ კიდმანი, “იყო რიკარდო”

კრისტენ სტიუარტი, “სპენსერი”

საუკეთესო რეჟისორი

რიუსუკე ჰამაგუჩი, “მართე ჩემი მანქანა”

კენეტ ბრანა, “ბელფასტი”

პოლ თომას ანდერსონი, “ძირტკბილას პიცა”

ჯეინ კემპიონი, “ძაღლის ძალა”

სტივენ სპილბერგი, “ვესთსაიდური ამბავი”

საუკეთესო ანიმაციური ფილმი

„ენკანტო“

„გაქცევა“

„ლუკა“

„მიტჩელები რობოტების წინააღმდეგ“

„რაია და უკანასკნელი დრაკონი“

საუკეთესო ვიზუალური ეფექტები

„დიუნი“

„თავისუფალი კაცი“

„სიკვდილის დრო არ არის“

„შანგ-ჩი და ათი ბეჭდის ლეგენდა“

„სპაიდერმენი – სახლისკენ გზა არ არის“